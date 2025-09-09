전국에서 242명 참가…본선 진출자 10명 선발

10월 11일 영산강 축제 주무대서 우승자 가려

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시(시장 윤병태)는 지난 6일 나주시민회관에서 ‘제17회 나주영산강 전국가요제’ 예선 경연을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 예선에는 전국 각지에서 총 242명이 참가해 지난해(170명)보다 72명이 증가, 명실상부한 전국 규모 가요제로 자리매김하고 있음을 입증했다.

예선 심사 결과, 당초 8명을 선발할 예정이었으나 참가자가 늘어남에 따라 현장 동의를 받아 총 10명의 본선 진출자를 선발했다. 지역별로는 파주, 강릉, 제주, 광주, 여수, 정읍, 무안, 화순에서 각각 1명, 그리고 나주 출신 2명이 본선 티켓을 거머쥐었다.

본선은 오는 2025 나주영산강축제 기간(10월 8일~12일)인 10월 11일(토) 오후 5시 축제 주무대에서 개최될 예정이다. 이번 본선 무대에는 총 1070만 원의 상금이 걸려 있으며 대상 1명(500만 원)을 비롯해 금·은·동상, 장려상, 입상 등 다양한 시상이 진행된다.

행사를 주관한 (사)나주연예협회 윤선순 대표는 “전국 각지에서 모인 참가자들의 뜨거운 열정과 실력을 확인할 수 있었다”며 “본선에서는 더욱 수준 높은 경연과 시민 모두가 함께 즐길 수 있는 축제가 될 것”이라고 전했다.

윤병태 나주시장은 “예선을 통해 선발된 실력 있는 참가자들이 영산강축제의 무대에서 노래로 하나 되는 특별한 시간을 선사할 것”이라며 “시민과 방문객 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.