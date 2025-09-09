이탈리아 ‘가스텍’ 6개 계열사 참가 기술인증·MOU 등 36건 행사 참여 디지털 전환과 친환경 기술력 선보여

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대는 9일부터 12일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 ‘가스텍 2025’에 참가한다고 밝혔다.

이번 행사에는 전 세계 1000여개 기업이 참여하며, 5만여명 이상의 참관객이 방문할 것으로 예상된다. HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, HD현대삼호, HD현대마린솔루션, HD현대일렉트릭 등 6개 계열사가 참석한다.

정기선 수석부회장을 비롯해 영업·연구개발·엔지니어링 분야 임직원들이 참석, 주요 선사 및 선급에 자사의 친환경 기술을 소개하는 한편 조선 및 해운산업의 발전 방안을 제시할 계획이다.

HD현대는 전시기간 글로벌 선급으로부터 기술인증을 받고 기업들과 MOU를 체결하는 등 총 36건의 행사에 참여한다.

HD현대는 노르웨이선급(DNV) 등으로부터 ▷선수(船首)거주구 ▷풍력보조추진장치 등을 적용한 미래형 가스선에 대한 기본인증을 받는다. 이 선형은 선원 거주 공간을 배의 앞쪽에 배치해 상갑판에 추가 공간을 확보, 풍력보조추진장치를 다수 배치해 연료 효율을 높이게 된다.

연료 사용을 줄여주는 인공지능(AI) 기반의 솔루션에 대한 인증도 받는다. HD현대는 미국선급(ABS)으로부터 선원의 개입 없이도 장비를 자율적으로 최적 운영하는 솔루션(VesselWise)에 대해 기본인증을, 운항 중 증발가스 최적 사용량을 제시하는 솔루션(AI-CHS)에 대해서는 제품 설계 평가를 받는다.

선박 내 화재 사고 대응을 돕는 AI 솔루션의 실증을 위한 협력에도 나선다. 통합안전관제솔루션(HiCAMS)의 영상 화재 감지 기능을 선박의 기존 화재감지시스템과 연동 및 실증하고자 스웨덴 컨실리움(Consilium)사와 MOU를 체결한다.

HD현대는 또한 LPG운반선을 암모니아 이중연료로 개조하는 공동 개발 프로젝트를 진행하기 위해 로이드선급(LR)과 MOU를 맺는다. 이 프로젝트를 통해 자체 개발한 암모니아 연료공급시스템을 적용하게 된다.

이외에도 행사 둘째날인 10일에는 선사·선급 등을 대상으로 기술 세미나를 개최한다. 세미나에서는 미래형 가스선 시대를 앞당기기 위한 친환경, AI 기술 개발 현황을 소개한다.

HD현대 관계자는 “HD현대는 환경 규제를 충족시키면서도 성능은 극대화하는 최적의 선박 기술력을 보유하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 투자와 기술 개발을 통해 탄소중립 선박 시대를 선도하겠다”고 말했다.