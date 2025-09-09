[헤럴드경제=민성기 기자] 구독자 212만명을 보유한 여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈·33)가 결혼 소식을 전한 가운데, 예비 신부는 5세 연하 공무원인 것으로 전해졌다.

9일 스타뉴스에 따르면 곽튜브는 오는 10월 중순쯤 서울 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.

예비 신부는 지방에서 공무원으로 근무 중인 5세 연하 여성이다. 두 사람은 장거리 연애에도 각별한 애정과 신뢰를 바탕으로 오랜 기간 연인 관계를 유지해온 것으로 알려졌다.

결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡을 예정이다. 곽튜브는 지난해 2월부터 MBN 예능 프로그램 ‘전현무계획’ 시리즈에 고정으로 출연하며 MC 전현무와 남다른 인연을 쌓았다. 둘은 소속사 SM C&C에서 한솥밥을 먹고 있는 사이이기도 하다. 전현무는 최근 진행된 ‘전현무계획2’ 녹화에서 곽튜브의 요청에 흔쾌히 사회를 수락했다.

지난 8일 곽튜브는 자신의 유튜브 채널에 ‘인생의 새로운 시작을 알립니다’라는 제목의 영상을 올리며 깜짝 결혼 소식을 전했다. 그는 “유명해지기 전에 여자친구를 만났다. 연애하다가 바빠져 소홀해져서 헤어졌다가, 다시 만나서 서로에게 더 큰 위로가 됐다”라며 말문을 열었다.

예비신부의 임신 소식도 함께 전한 곽튜브는 “내년 5월 결혼 예정이었는데, 결혼식을 준비하며 더 큰 축복이 왔다. 내가 아빠가 됐다. 결혼을 오는 10월로 앞당겼다. 너무 행복하다”고 웃으며 말했다.

곽튜브 소속사 SM C&C도 같은 날 공식 입장을 통해 “곽준빈이 다음 달 결혼을 하게 됐다”며 “신부는 비연예인으로 두 사람은 연인으로서 신뢰와 사랑을 쌓아 오며 평생의 동반자가 되길 약속했다. 결혼을 준비하던 중 축복처럼 소중한 새 생명이 찾아왔다. 아직은 안정이 필요한 초기이기에 두 사람이 조심스러우면서도 감사한 마음으로 새로운 가족을 기다리고 있다는 소식도 함께 전해드린다”고 설명했다.

곽튜브는 아제르바이잔공화국 대한민국 대사관 행정직원 출신으로 지난 2018년부터 유튜브 채널 ‘곽튜브’를 개설하고 운영 중이다. 곽튜브는 활발하게 방송 활동도 진행 중이며 현재 ENA, EBS1 ‘추성훈의 밥값은 해야지’와 MBN ‘전현무계획2’ 등에 출연하고 있다.