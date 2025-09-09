[헤럴드경제=신동윤 기자] 빗썸이 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛 개점 12주년을 기념하는 ‘그랜드 애니버서리(Grand Anniversary)’ 행사에 참여해 오는 14일까지 오프라인 팝업 부스를 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 팝업은 앞서 시흥점과 파주점에 이어, 부산·울산·경남 지역으로 확대해 진행하는 것이다.

빗썸은 지역 고객과의 첫 오프라인 접점을 마련하고 브랜드 경험을 넓혀 나간다는 계획이다.

빗썸의 팝업 부스는 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛 ‘사우스(South) 테이스트 빌리지’에서 만나볼 수 있다. ‘비트코인 채굴’이라는 이색 콘셉트로 꾸며진 공간에서는 ▷아울렛 영수증 인증 시 참여 가능한 ‘팝콘 뽑기’ ▷신규 가입 고객 대상 웰컴미션 2만원을 포함한 총 7만원 상당의 혜택 증정 등 다양한 이벤트가 마련돼 있다.

빗썸의 오프라인 팝업은 온라인에서도 화제를 모으고 있다. 지난 파주점 행사를 담은 신세계 아울렛 공식 인스타그램 릴스 영상(돈 쓰러 갔다가 돈 벌게 된 사연)은 175만회 이상 조회수를 기록하며 높은 관심을 받았다.

빗썸 관계자는 “이번 팝업은 빗썸이 부산·울산·경남 고객들과 직접 소통할 수 있는 기회라는 점에서 의미가 크다”며 “더 많은 분들이 일상 속에서 가상자산을 친근하게 경험하실 수 있도록 앞으로도 다양한 접점을 마련할 것”이라고 말했다.