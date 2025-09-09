연간 2400톤 온실가스 감축 기대

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 재생에너지 전환을 확대하기 위해 재생에너지 직접전력거래계약(PPA)을 종로구 SK서린빌딩에서 SK이노베이션 E&S와 체결했다고 9일 밝혔다.

직접전력거래계약은 전기공급사업자가 재생에너지로 생산한 전기를 전력시장을 통하지 않고 전기사용자에게 직접 공급하는 제도를 뜻한다. 국내기업의 RE100을 이행하고 온실가스 감축수단으로 활용되고 있다.

이번 계약으로 농협은행은 향후 NH통합IT센터 건물 사용전력의 일부를 태양광 기반의 재생에너지로 전환한다. 한국형 RE100 이행을 통해 연간 약 2400톤의 온실가스를 감축할 것으로 보고 있다.

농협은행은 2021년 한국형 RE100에 가입해 매년 전력사용량의 5% 이상을 재생에너지로 전환하고 있다. 이를 위해 오는 2040년까지 100% 재생에너지로 전환한다는 NH 2040 RE100을 수립했다.

이 밖에도 ▷탈석탄 금융 선언 ▷태양광 발전시설 및 전기차 확대 ▷승강기 회생제동장치 설치 등 ESG 경영 실천에 앞장서고 있다.

체결식에 참여한 최동하 수석부행장은 “이번 계약은 재생에너지 전환을 본격 추진하고 기후변화에 대응하는 실천사례”라며 “앞으로도 온실가스 감축을 통한 지속가능한 미래를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.