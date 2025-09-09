구역전기 및 신재생에너지 분야 무사고∙무재해 안전문화 확산과 지역사회 상생에 기여

[헤럴드경제=고은결 기자] SK이노베이션 E&S의 에너지솔루션 사업 자회사 부산정관에너지(주)는 당사의 박재덕 대표이사가 지난 8일 열린 산업통상자원부 주최 ‘2025 대한민국 전기안전대상’에서 국무총리 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.

올해로 28회를 맞는 대한민국 전기안전대상은 산업통상자원부가 주최하고 한국전기안전공사가 주관하는 에너지 분야 최대 행사다. 전기재해 예방과 안전관리 문화 정착에 탁월한 공적을 세운 유공자를 발굴·포상하는 국내 최대 규모의 전기안전 분야 시상식이다.

올해 시상식에서는 박덕열 산업통상자원부 수소경제정책관 등 에너지 업계 주요 인사와 관계자가 참석했다. 박재덕 대표는 SK이노베이션 E&S와 부산정관에너지에서 구역전기 발전과 신재생에너지 사업을 이끌며, 총 4기가와트(GW) 규모의 발전사업 개발과 1.2GW에 달하는 설비의 무사고·무재해 운영 등 성과를 인정받았다.

특히 지난해부터 부산정관에너지 대표로서 100메가와트(㎿)급 구역전기 발전설비의 선제적 예방정비체계 확립, 현장 중심의 전기안전 교육, IT기반 설비관리 시스템 도입 등 산업현장의 안전혁신을 이끈 점이 높이 평가됐다.

이번 수상은 부산정관에너지가 확립해 온 안전보건경영시스템의 역할이 컸다. 부산정관에너지는 국제 기준에 부합하는 안전보건경영 체계를 전사적으로 적용해, 임직원 뿐 아니라 협력업체와 지역사회의 안전까지 아우르는 예방 중심의 전기안전문화를 정착시켜 왔다.

또한, 아파트·상업시설 등 수용가를 대상으로 한 기술교류회, 현장 맞춤형 안전교육, 산학협력 등 다각적인 안전문화 확산 활동을 통해 지역사회와의 상생에도 기여하고 있다.

박재덕 대표는 “이번 수상은 부산정관에너지 모든 임직원, 지역사회가 함께 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼고, 지속가능한 에너지 산업과 더불어 모두의 행복을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

부산정관에너지는 구역전기와 재생에너지 사업 역량을 기반으로 분산에너지 특구 조성, 해외 배전망 사업 등 신성장 동력 창출을 위한 다양한 사업을 적극 추진한다는 계획이다.