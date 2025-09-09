신규 개설 고객에게 가입 기념 NFT 발행

[헤럴드경제=김벼리 기자] IBK기업은행은 디지털 자산 생태계 확산에 발맞춰 ‘NFT(대체 불가능한 토큰)지갑 서비스’를 시범 운영한다고 9일 밝혔다.

‘NFT지갑 서비스’는 고유성과 소유권을 증명할 수 있는 디지털자산인 NFT를 보관할 수 있는 블록체인 기반 지갑 서비스다. 기업은행은 고객들이 직접 NFT 자산을 관리하고 체험할 수 있는 환경을 제공하고자 이번 서비스를 기획했다.

서비스 가입 대상은 만 19세 이상 개인 고객이다. IBK카드 애플리케이션(앱)을 통해서만 가입이 가능하다. 기업은행은 고객들에게 실제 디지털 자산을 보관하고 활용하는 경험을 제공하기 위해 입크페스티벌 티켓 응모자 중 1750명에게 NFT 형태의 티켓을 발행할 예정이다. NFT지갑을 신규 개설한 고객에게는 가입 기념 NFT를 발행한다.

기업은행 관계자는 “NFT지갑 서비스 시범 운영은 디지털 자산 생태계 진입의 첫 단계”라며 “앞으로 고객이 일상에서 쉽게 경험할 수 있는 다양한 디지털 자산 서비스를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.