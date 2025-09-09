[헤럴드경제=신동윤 기자] 키움증권이 미성년 자녀의 자산형성을 돕는 ‘우리아이 자립계좌 함께 키움’ 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 키움증권 계좌를 보유한 미성년 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 국내주식을 적립식으로 투자하는 ‘국내주식 더모으기’를 통해 체결한 금액의 5%를 선착순 1만명에 지원한다. 지원금은 최대 5만원까지 받을 수 있다.

지원금을 받기 위해선 누적 적립 금액이 5만원 이상, 최소 적립 횟수 5회 이상이어야 한다. 이벤트 기간은 다음달 30일까지다.

또, 육아 용품 지원 경품 이벤트도 함께 진행한다. 스토케 트립트랩 하이체어 세트, 폴레드 카시트, 젖병소독기, 자동분유제조기 및 친환경 세탁세제 등 추첨을 통해 육아용 경품을 지급한다. 응모권은 국내주식 거래금액 10만원 당 1장을 지급한다. 이벤트 신청 및 신규 계좌 개설 시에도 각각 1장을 지급한다.

또, 키움증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에 미성년자 ‘주문대리인 서비스’를 오픈했다고 밝혔다. 주문대리인 서비스는 부모 계정으로 로그인해 미성년 자녀 계좌의 매수 및 매도 주문할 수 있다. 자녀 신규 계좌 개설과 동시에 등록 가능하다.

키움증권 관계자는 “미성년 자녀의 경제적 자립을 키움증권이 함께 지원하기 위해 마련했다”며, “미래 세대의 자산 형성을 돕는 사회적 흐름에 발맞춰 앞으로도 미성년 고객 및 이를 지원하는 고객 분들을 위해 다양한 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

이벤트 및 서비스에 대한 더 자세한 사항은 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘영웅문S#’에서 확인할 수 있다.