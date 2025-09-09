[헤럴드경제(화)=박정규 기자]화성FC가 하나은행 K리그2 2차 팬 프렌들리 클럽상 후보에 이름을 올렸다.

팬 프렌들리 클럽상은 팬 친화적인 마케팅을 펼친 구단에게 주어지는 상으로, 심사위원 평가를 거쳐 선정된 5개 구단을 대상으로 팬과 미디어 투표를 합산해 최종 수상팀을 결정한다.

올 시즌 프로 무대에 첫발을 내딛은 화성FC는 팬과 함께 호흡하는 다양한 활동으로 주목을 받아왔다. 구단은 ‘응원가 공모전’을 열어 팬들이 직접 화성FC의 역사와 문화를 노래로 담아낼 수 있도록 했으며, 출품된 19곡은 홈경기와 콘텐츠에 적극 반영해 오고 있다.

이와 함께 경기장의 열기와 응원 분위기를 높이기 위해 200석 규모의 가변석을 오픈했고, 어린이 전용 응원단 ‘뀨울크루’를 운영해 협동심과 공동체 의식을 기를 수 있는 단체 응원 활동을 마련했다. 뀨울크루는 매 홈경기 전용 부스를 통해 흥미를 더하는 다양한 프로그램을 진행하며, 스포츠 예절과 환경 교육 등 경험 중심의 활동도 병행해 가족 단위 팬들에게 큰 호응을 얻고 있다.

사회공헌 활동에도 적극 나섰다. 대학생 마케터 프로그램 ‘오렌지크루’를 통해 미래 스포츠 전문가를 양성하고 팬 친화 프로그램 운영에 참여시키는 한편, 자체 제작 뉴스레터 ‘오크레터’를 발행해 팬들과의 소통을 이어가고 있다. 또한 광복 80주년을 맞아 굿네이버스와 함께 고려인 아동·청소년 지원 캠페인을 펼치며 지역사회와의 연대를 강화하는 등 의미 있는 활동을 이어갔다.

아울러 팬 경험을 확대하기 위해 의류 스폰서와 협력해 온라인 스토어를 구축, 기존 굿즈샵에서 만나기 어려웠던 선수단 의류와 액세서리를 더 많은 팬들에게 제공하고 있다.

화성FC는 앞으로도 팬과의 유대를 강화해 K리그를 대표하는 팬 중심 구단으로 도약해 나갈 예정이다.

팬 프렌들리 클럽상 투표는 9일(화)부터 11일(목)까지 3일간 K리그 공식 앱 ‘KICK’을 통해 진행된다.