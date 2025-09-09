강원지역 33개 신협 자발적모금 신협재단 긴급 지원으로 조성

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신협중앙회가 극심한 가뭄 피해를 입은 강릉지역의 조속한 피해복구를 위해 성금을 5000만원을 전달했다고 9일 밝혔다.

이번 성금은 강원사회복지공동모금회를 통해 지난 8일 강릉시청에 전달됐다. 강원 지역 33개 신협이 자발적으로 조성한 2170만원과 신협사회공헌재단의 긴급 지원금을 더해 마련됐다.

전달된 성금은 가뭄 피해로 불편을 겪는 강릉시민의 일상 회복을 지원하는 데 사용될 예정이다. 이날 강릉시청에서 진행된 성금 전달식에는 김동기 신협 강원지역협의회장(정선신협 이사장 겸 신협재단 이사), 김홍규 강릉시장 등이 참석했다.

김윤식 신협중앙회장은 “가뭄피해로 생계에 어려움을 겪는 강릉지역 주민들께 위로를 전하며 이번 성금은 강원지역 신협이 자발적으로 조성해 그 의미가 더욱 깊다”면서 “앞으로도 신협은 재난·재해를 입은 지역사회의 회복을 위해 필요한 역할을 다하겠다”고 말했다.

한편, 신협재단은 전국적인 재난·재해가 발생할 때마다 전국 신협과 함께 성금 모금 및 금융지원을 통해 사회적 책임을 실천하고 있다.

▷2019년 강원 산불 피해 지원금 12억원 ▷2020년 코로나19 극복 지원금 21억원 ▷2022년 울진·삼척 산불 피해 지원금 13억원 ▷2025년 경북·경남·울산 산불피해 지원금 9억원 등을 기탁했다.