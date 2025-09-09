[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가을의 끝자락과 겨울의 첫발자국 사이, 성남아트센터가 감미로운 바이올린 선율로 물든다.

성남문화재단(대표이사 윤정국)은 세계적인 바이올린 거장 막심 벤게로프와 한국을 대표하는 바이올린 연주자 양인모의 리사이틀을 오는 11월과 12월, 성남아트센터 콘서트홀에서 잇달아 개최한다.

현 위에 흐르는 위대한 서사, ‘막심 벤게로프 바이올린 리사이틀’

바이올린계의 살아있는 거장으로 꼽히는 바이올리니스트 막심 벤게로프가 오는 11월 22일(토) 성남아트센터 콘서트홀에서 리사이틀을 갖는다.

막심 벤게로프는 1980년대 세계를 놀라게 한 ‘바이올린 신동’에서, 1990년대 이후 현재까지 세계 클래식계의 ‘현의 거장’으로 자리매김하며 자신만의 음색과 독보적인 작품 해석으로 호평받는 연주자다. 5세에 바이올린을 시작해, 10세 때 비에냐프스키 국제 콩쿠르, 15세 때 카를 플레쉬 국제 바이올린 대회에서 연달아 우승하며 국제적 명성을 얻었다. 2007년 부상으로 연주 활동을 중단하고 지휘자로 새로운 도전을 시작했으며 그슈타드 페스티벌 오케스트라 초대 상임지휘자와 뮌헨 필하모닉, 몬트리올 심포니 등 세계 유수 악단을 이끌었다. 2011년 바이올리니스트로서 재기에 성공한 그는 한층 성숙한 연주 세계를 선보이며, 클래식은 물론 재즈, 록까지 장르를 확장해 예술적 외연과 깊이를 더한 음악가로 거듭났다.

이번 공연에서는 ‘위대한 서사의 현’을 주제로, 벤게로프만의 탁월한 해석력이 돋보이는 세 작곡가의 작품들을 만나본다. 고전적인 아름다움과 균형이 빛나는 슈베르트의 ‘소나티나 G단조’를 시작으로, 독일 낭만주의의 깊이가 느껴지는 브람스의 ‘바이올린 소나타 3번 D단조’, 스탈린 치하의 냉혹한 시대를 견뎠던 지식인의 고뇌가 담긴 쇼스타코비치의 ‘바이올린 소나타 G장조’를 연주할 예정이다. 공연에는 2003년부터 벤게로프와 호흡을 맞춰온 카자흐스탄 출신 피아니스트 에브게니아 스타르체바가 함께한다.

텔레만 환상곡 전곡 연주, ‘양인모 바이올린 리사이틀’

한국을 대표하는 바이올리니스트 양인모는 12월 6일(토) 성남아트센터 콘서트홀에서 공연한다.

2015년 파가니니 국제 바이올린 콩쿠르, 2022년 시벨리우스 국제 바이올린 콩쿠르에서 잇달아 우승하며 세계 무대에서 주목을 받은 양인모는 시적 감성이 깃든 음색과 완벽한 테크닉으로 호평받는 바이올리니스트다. 유럽과 북미에 걸쳐 K-클래식을 대표하는 연주자로 활약하고 있으며, 지난 8월 영국의 세계적인 클래식 축제 BBC 프롬스 무대에 성공적으로 데뷔하며 실력과 스타성을 다시 한번 입증했다.

이번 공연에서는 게오르그 필립 텔레만의 ‘바이올린 독주를 위한 12개의 환상곡’ 전곡을 연주할 예정이다. 1735년 발표된 이 작품은 바흐의 소나타, 파르티타와 더불어 바로크 시대 무반주 바이올린 작품을 대표하는 걸작으로, 폭넓은 호소력과 아름다운 선율, 명쾌한 음악적 수사가 돋보이는 작품이다. 특히 연주자의 자유와 창의성을 중시하는 ‘환상적 양식’은 그간 양인모가 꾸준히 탐구해 온 바로크 음악과 역사주의 연주의 성과를 보여주는 무대가 될 것으로 기대된다.