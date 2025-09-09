“李 대통령, ‘野 입장 반영’ 약속…지켜져야” “불응 시 ‘정청래 여의도 대통령’ 독재일 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 9일 “만일 약속이 지켜지지 않고 더불어민주당이 오는 25일경 국회 본회의에서 검찰 해체 시도를 강행한다면 국민의힘은 이를 ‘이재명 용산 대통령’의 완전한 레임덕이자 ‘정청래 여의도 대통령’의 입법 독재로 간주할 것”이라고 주장했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “책임 있는 집권 여당의 약속 이행을 기다린다”며 이같이 말했다.

앞서 이재명 대통령과 정청래 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표는 전날 용산 대통령실에서 오찬 회동을 했다. 송 원내대표는 “장 대표가 검찰 해체 시도를 포함한 졸속적인 정부 조직 개편안에 대해 명확히 반대의 뜻을 전달했고 이에 대해 이 대통령은 ‘야당 입장이 충분히 반영되도록 조치하겠다’고 분명한 약속을 했다”며 “대통령의 직접적인 약속인 만큼 정부·여당이 끼리끼리 밀실 합의한 정부 조직 개편안을 9월 정기국회 본회의에서 일방적으로 처리하는 일은 없어야 할 것”이라고 말했다.

이 밖에도 장 대표는 이 대통령에게 여러 요구 사항을 전달했는데, 국민의힘은 ▷헌법상 근거가 없는 특별재판부 설치와 3대 특검 영구화 기도를 중단할 것 ▷노란봉투법 등 주요 악법에 대한 보완 입법을 추진할 것 ▷최교진 교육부 장관 후보자 지명을 철회할 것 등 3가지 요구는 반드시 수용돼야 한다는 입장이다. 송 원내대표는 “정부·여당이 제1야당 대표의 요구에 대해 진정성 있는 답변을 내놓지 못한다면 이 대통령이 말하는 대화와 협치는 허울 좋은 말잔치로 전락하게 될 것”이라고 강조했다.

아울러 대통령실이 회담 결과 브리핑에서 ‘특검은 대통령이 지시하거나 권한을 가진 영역이 아니다’라고 얘기한 데에는 “이 대통령은 ‘관봉권 띠지 분실 사건’에 대한 특검 수사를 지시했고 정성호 법무부 장관은 어제 ‘민중기 특검팀이 수사하는 것이 가장 좋다’고 의견을 밝혔다”며 “이렇게 대통령과 법무부 장관이 버젓이 특검 수사 범위를 정하고 있는데 국민을 기만하고 (한미 정상회담에서) 도널드 트럼프 미국 대통령까지 속이는 태연자약한 거짓말을 하고 있다”고 지적했다. 송 원내대표는 “거짓이 영원히 진실을 숨길 수는 없다”며 “이 대통령과 민주당은 진실된 정치를 할 것을 강력히 촉구한다”고 했다.

한편 송 원내대표는 미국 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 사태와 관련해서는 우리 정부의 사후 대응이 미흡하다는 취지로 주장했다. 그는 “대통령실은 사태 발생 사흘째 석방 교섭을 마무리했다며 생색을 냈다. 그런데 어제 미국의 크리스티 놈 국토안보부 장관은 억류된 한국인들과 관련돼 ‘대부분은 결국 추방될 것’이라고 공개 발언했다”며 “국내에서는 마치 석방을 이끌어 낸 것처럼 자화자찬했지만 실상은 추방이었다는 얘기다. 국민을 속이고 진실을 호도한 대통령실의 기만행위가 국민적 분노를 더 키우고 있다”고 말했다.

이어 “국민 생명과 안전을 지키지 못하는 외교, 기업 신뢰와 투자를 지켜 내지 못하는 외교는 존재 이유가 없다”며 “국민의힘은 국민과 기업의 안전을 끝까지 지켜 내고 무능 외교의 책임을 반드시 묻겠다”고 덧붙였다.