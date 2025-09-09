[헤럴드경제=신주희 기자] 글로벌 자산운용사 라자드자산운용은 크리스토퍼 호그빈 얼라이언스번스틴(AB) 투자부문 글로벌 대표를 최고경영자(CEO)로 선임했다고 9일 밝혔다. 임기는 올해 12월부터다.

호그빈 신임 CEO는 AB에서의 20년을 포함해 도합 30년의 경력을 지닌 글로벌 투자 전문가다. 라자드자산운용 합류 이전에는 AB에서 글로벌 투자부문 대표 겸 경영진으로 근무했다.

지난 20여 년간 헌신해 온 에반 루소(Evan Russo) 현 CEO는 인수인계 작업이 완료되면 고문역으로서 라자드와 함께할 예정이다. 루소 현 CEO는 2007년 합류 이래 라자드 그룹에서 최고재무책임자(CFO)와 자본시장 및 자본구조 자문 부문 공동대표 등 주요 직책을 역임하였다.

피터 오르자그 라자드 CEO 겸 회장은 “라자드는 진화하는 고객들의 수요에 부응하는 동시에 모멘텀을 이어나가기 위해 노력해 왔으며 올해를 자산운용 사업의 전환점이 되는 해로 생각하고 있다”며 “호그빈 신임 CEO의 글로벌 비즈니스 성장 경험과 리더십은 라자드의 장기 전략을 가속화하는 데 크게 기여할 것”이라고 말했다. 이어 “에반 루소 현 CEO의 리더십과 헌신에도 깊은 감사를 표한다. 그는 중요한 전환기를 성공적으로 이끌며 호그빈 신임 CEO가 성과를 낼 수 있는 견고한 토대를 마련했다”고 덧붙였다.

호그빈 신임 CEO는 “라자드자산운용에 합류해 세계적 수준의 전문가들과 함께 고객에게 최상의 투자 솔루션을 제공할 수 있게 된 것을 영광으로 생각한다”며, “라자드의 미래 비전과 장기 성장 전략 실행의 모멘텀에 크게 기대하고 있다. 오르자그 CEO 및 팀과 함께 고객과 주주를 위한 새로운 가치 창출을 실현하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

에반 루소 현 CEO는 “라자드자산운용은 차별화된 인사이트와 맞춤형 솔루션 제공에 전념해 왔다. 호그빈 신임 CEO의 고객 중심적 접근과 투자 전문성을 통해 라자드는 현재의 성공적인 비즈니스를 장기적으로 더욱 강화해 나갈 것이다”라고 말했다. 이어 “재임기간 동안 탁월한 동료들과 함께 라자드의 유산에 기여할 수 있었던 것에 감사한다”고 전했다.

호그빈 신임 CEO는 커리어 전반에 걸쳐 고객가치를 최우선으로 삼으며 뛰어난 투자 성과를 달성하는데 전념해 왔다.

AB에서는 글로벌 투자부문 대표로서 공모 및 사모시장 전반에서 주식, 채권, 멀티에셋, 헤지펀드, 대체투자 등 전 투자 영역을 총괄했다. 그 전에는 COO와 주식부문 대표를 역임하며 복잡한 시장 환경에서 고객을 지원할 수 있는 강력한 투자 플랫폼을 구축했다.