서원 철폐령에도 훼손되지 않은 사액서원 중 하나

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 9일 경상북도 상주시에 위치한 ‘상주 흥암서원(尙州 興巖書院)’을 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고했다.

현재 경상북도 기념물인 상주 흥암서원은 조선 후기 남인의 중심지인 영남 지역에 건립된 대표적인 서인 노론계 서원으로, 동춘당 송준길(1606~1672)을 제향하는 서원이다. 1702년 창건돼 1705년에 사액(임금이 사당·서원 등에 이름을 지어서 새긴 편액)을 받았으며 1762년에 현 위치로 이건됐다. 서원 철폐령에도 훼철되지 않은 전국 47개소 사액서원 중 하나다.

송준길은 이이에서 김장생으로 이어진 기호학파의 맥을 이은 산림학자로, 송시열과 함께 서인 노론계의 정신적 지주로서 영향력을 행사했다. 상주 출신인 우복 정경세의 사위가 된 후 약 10년간 상주에 거주하면서 지역 인사들과 돈독한 관계를 맺었는데, 사후에 흥암서원에 제향된 것은 집권 세력인 노론의 후원뿐 아니라 상주와의 연고도 중요하게 작용한 것으로 조선 후기 정치사에서 매우 독특한 사례다.

서원의 건물 배치와 평면은 기호학파와 영남학파 서원을 절충한 것으로 볼 수 있다. 전면에 강학 공간, 그 뒤편으로 제향 공간을 배치했으며 강학 공간에는 강당이 전면에 배치되고 그 뒤로 동재, 서재가 배치됐다. 이는 노론계 기호학파 계열 서원에서 흔히 나타나는 배치 형식으로, 동·서재가 강당 앞에 위치하는 영남 지역의 형식과 차이를 보인다.

상주 흥암서원의 사당인 흥암사에는 1705년(숙종 31)에 숙종에게 하사 받은 ‘乙酉至月 日 宣額(을유지월 일 선액)’이라고 적힌 흥암사 현판과 1716년 숙종이 친히 쓴 해서체로 ‘御筆(어필)’이 적힌 흥암서원 현판이 같이 걸려 있다.

강당인 진수당은 정면 5칸, 측면 3칸의 큰 규모로 건립됐는데, 영남학파의 형식을 취해 대청 앞면이 개방되어 있고 뒷면은 창호로 구성되어 있다. 또한 흥암서원의 대문인 하반청(下班廳)은 동·서재에 거주하는 원생보다 낮은 계층의 원생이 거처하는 건물로, 다른 서원에서는 찾아보기 드문 사례다.

국가유산청은 “‘상주 흥암서원’은 조선 후기 영남 지역 서인 노론 세력의 분포와 서원의 인적 구성, 운영, 사회·경제적 기반 등을 살펴볼 수 있는 자료가 풍부하고, 해마다 봄과 가을에 지내는 제향인 ‘춘추향사’가 지금까지 이어져 오는 등 서원의 역사적·인물적·건축적·학술적 가치를 현재까지도 유지하고 있어 사적으로 지정해 보존·관리하고자 한다”고 밝혔다.

국가유산청은 30일간의 예고 기간을 통해 의견을 수렴한 후 문화유산위원회 심의를 거쳐 흥암서원의의 사적 지정 여부를 최종 결정할 예정이다.