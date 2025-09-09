지분 25% 매입 LG화학, 中 지분 낮춰 IRA 규제 대응길 열려 신학철 부회장 “글로벌 양극재 경쟁력 강화 전환점”

[헤럴드경제=고은결 기자] LG화학은 9일 일본 토요타통상이 경북 구미 양극재 공장(LG-HY BCM)의 지분 25%를 인수해 2대 주주로 합류했다고 밝혔다. 토요타통상은 토요타그룹의 종합상사로, 토요타 자동차의 원자재 조달을 총괄하는 핵심 계열사다.

이번 투자로 구미 공장의 지분 구조는 기존 LG화학 51%, 화유코발트 49%에서 LG화학 51%, 토요타통상 25%, 화유코발트 24%로 변경됐다. 중국 기업의 지분이 25% 밑으로 감소한 셈이다.

이에 따라 LG화학은 지난 7월 새롭게 정의된 PFE(Prohibited Foreign Entity, 제한 대상 외국 기업) 기준을 충족하게 돼, 미국 인플레이션감축법(IRA) 규제에도 대응할 수 있게 됐다. IRA는 중국 등 특정국 기업의 지분율이 25%를 초과하면 세액공제를 제한한다.

토요타통상은 구미 공장에서 생산되는 양극재를 북미 배터리 고객사에 공급할 예정이다. LG화학은 “세계 최고 수준의 제품과 글로벌 파트너십을 바탕으로 양극재 시장 공략을 한층 가속화할 계획”이라고 밝혔다.

구미 공장은 연간 6만6000톤 규모의 생산능력을 갖춘 핵심 거점이다. 전구체를 사용하지 않고 맞춤형 금속을 직접 소성해 제조하는 ‘전구체 신공정 양극재(LGPF : LG Precursor Free)’를 적용해 세계 최고 수준의 제품 경쟁력을 확보하고 있다.

LG화학은 청주와 구미 공장 외에 2026년 하반기 미국 테네시 공장 가동도 앞두고 있다. 배터리 핵심 소재 공급사들이 안정적인 글로벌 공급망 구축에 속도를 내는 가운데, LG화학도 미국 현지 투자를 확대하고 있다. 현재 테네시주 클락스빌 170만㎡ 부지에 1단계로 약 2조원을 투입해 연간 6만톤 규모의 양극재 공장을 건설 중이다.

이는 고성능 전기차 약 60만대에 들어갈 수 있는 물량으로, 단일 기준 미국 최대 규모다. LG화학은 당초 2027년으로 계획했던 완공 시점을 내년으로 앞당겨 조기 가동에 나서기로 했다. 올해 초까지만 해도 관세 회피 전략의 일환으로 검토했지만, 미국 내 생산 핵심소재 비중 요건이 상향되면서 북미 공급망 내 입지 강화를 위해 공사 속도를 높이고 있다.

LG화학은 이 같은 글로벌 공급망을 기반으로 고객사를 꾸준히 확대해왔다. 이미 2023년에는 토요타 북미법인(TEMA)에 약 2조9000억원 규모의 양극재 공급 계약을 체결했고, 지난해 2월에는 GM 전기차 약 500만대 이상에 공급 가능한 25조원 규모 계약을 따냈다. 또한 같은해 9월에는 토요타·파나소닉 합작사인 프라임 플래닛 에너지&솔루션(PPES)으로부터 양극재를 수주했다. PPES는 도요타를 비롯해 글로벌 전기차 기업에 배터리를 납품하는 업체다. 해당 수주는 2023년 계약을 통해 협력 관계를 공고히 한 것으로 평가됐다.

신학철 LG화학 부회장은 “도요타통상의 지분 참여는 LG화학이 미국 IRA 규제에 대응하며 글로벌 시장에서 양극재 공급 경쟁력을 한층 강화하는 중요한 전환점”이라며 “세계 최고 제품과 강력한 파트너십을 기반으로 배터리 소재 시장에서 글로벌 시장 리더 지위를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.