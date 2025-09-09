[헤럴드경제=최원혁 기자] 루마니아 제2의 도시인 클루지 나포카에 새로 생긴 한식당에 내부가 일본식 인테리어와 욱일기로 장식되어 논란이다.

9일 교민 제보에 따르면 ‘Bite me Korea’라는 이름의 해당 식당은 한국식 핫도그를 주메뉴로 판매하고 있다. 하지만 식당 내부 인테리어가 전형적인 일본식이며 무엇보다 일본 군국주의의 상징인 욱일기가 그려져 있어 큰 문제가 되고 있다.

이에 서경덕 성신여대 교수는 “한류가 전 세계로 뻗어 나가는 시점에서 이런 엉터리 인테리어의 한식당은 자칫 루마니아인들에게 오해를 불러일으킬 수 있다”고 지적했다.

이어 “유럽에서 한식당을 운영하는 중국인들도 문제가 심각하다”며 “중국풍 인테리어뿐만 아니라 메뉴판에는 잘못된 한글 표기도 많아 제보가 꾸준히 들어 오고 있다”고 전했다.

서 교수는 “이런 식당들의 주인이 한국인은 아닐 거다. 현지인이 한류를 이용해 장사하는 건 뭐라 할 수 없지만 잘못된 한국 문화를 전파하는 건 반드시 지적하여 시정해야만 할 것”이라면서 “케이팝 데몬 헌터스를 통해 한국의 김밥, 라면 등 한식이 전 세계에서 더 주목받고 있는데 이런 엉터리 한식당에는 꾸준히 항의해 잘못된 점을 바꿔 나가도록 하겠다”고 밝혔다.