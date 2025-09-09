5대 특화산업 R&D 기관 대표 간담회 개최

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자] 조용익 부천시장은 “첨단산업도시 도약을 위해서는 R&D기관의 역할이 중요하다”고 강조했다.

조용익 시장은 지난 8일 부천시청에서 열린 ‘5대 특화산업 R&D 기관 대표 간담회’에서 이같이 밝혔다.

이날 간담회에는 금형, 조명, 로봇, 패키징, 세라믹 등 5대 특화산업 관련 연구개발(R&D)기관 대표들과 부천산업진흥원장이 참석했다.

조 시장은 “과학고 설립과 대장산업단지 조성으로 R&D 연구소가 잇따라 들어서면서 5대 특화산업 R&D 기관 중심의 기초 연구개발 역량이 부천 성장의 기반으로 자리 잡고 있다”고 설명했다,

그러면서 “각 기관이 특화산업 간 연계를 강화해 부천이 첨단산업도시로 도약할 수 있도록 함께 힘을 모아 달라”고 당부했다.

그는 또 “각 R&D기관이 변화에 발맞춰 연구 성과와 지원사업을 꾸준히 만들어 간다면, 부천시는 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업 생태계를 구축하는 데 확실한 지원을 이어가겠다”며 말했다.

간담회에서는 하반기 핵심 추진 계획으로 ▷금형 산업 첨단화 및 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 기반 바이오 부품 제조 인프라 구축 ▷조명산업 저탄소·에너지 성능 인증 확대 ▷인공지능(AI) 휴머노이드 로봇 핵심 부품 개발 및 성능평가 데이터세트 구축 ▷패키징 산업 글로벌 화장품 규제 대응 협의체 운영 ▷세라믹 글로벌 공급망 지원 체계 구축 등 5대 특화산업별 주요 과제를 논의했다.

부천시는 2001년 금형산업을 시작으로 5대 특화산업을 지정하고 R&D 기관의 첨단 기반 시설을 활용한 기술지원과 인력양성, 기업 애로 해소 등 다각적인 지원을 펼쳐왔다.

이를 통해 특화산업의 경쟁력을 높이고 지역경제를 활성화하는 한편 미래 성장동력 확보에도 주력하고 있다.