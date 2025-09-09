[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 주민 주도형 안전 네트워크 조직인 ‘365 안심동작 구민감시단’의 활약이 눈길을 끌고 있다.

현재 8개 분야에 437명이 활동하고 있다.

올 1월부터 8월까지 ▷식품접객업소 위생 점검(209명 참여, 520회) ▷청소년 유해업소 밀집 지역 순찰(269명 참여, 63회) ▷공중화장실 비상벨 및 불법 촬영 장비 등 점검(112명 참여, 30개소) ▷산불 예방 캠페인 및 감시단 홍보(20명 참여, 1회) ▷안전 신고 처리 27건 등 다양한 활동을 펼쳤다.

특히, 지난 7월부터는 기록적인 폭염에 대응하고자 15개 동에 특별감시단을 구성해 ‘물 한 잔 나눔 사업’을 진행했다. 다가올 겨울철 한파에도 특별감시를 이어가는 등 재난별‧시기별로 맞춤형 활동을 병행할 예정이다.

박일하 동작구청장은 “365 구민감시단은 주민 스스로 지역 안전을 지켜내는 생활 속 안전 파수꾼”이라며 “앞으로도 구민이 안심하고 생활할 수 있도록 행정력을 집중해 ‘제일 안전한 도시 1위 동작’을 실현하겠다”라고 말했다.