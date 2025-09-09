KT 광화문 사옥에 1770㎡ 미디어월 공개 공공성·기술 결합…디지털 문화 광장 조성 국내 최초 빅데이터 기반 옥외광고 성과 분석

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에 초대형 미디어월 ‘KT 스퀘어’를 공개한다고 9일 밝혔다.

KT 스퀘어는 행정안전부 자유표시구역 2기 사업의 일환으로 추진된 공간이다. KT는 자사 디지털 인프라 구축 역량을 기반으로 공공성과 기술이 결합한 미디어월을 조성하겠단 방침이다.

KT 스퀘어는 초고해상도 발광다이오드(LED) 디스플레이로 구성된 총면적 1770㎡의 듀얼 미디어월이다. 아나몰픽 기법을 이용한 실감형 콘텐츠와 양측 모니터를 오고 가는 인터랙티브 콘텐츠를 구현할 수 있다. 미디어월 상단에는 한국 전통 건축의 처마를 현대적으로 재해석한 구조물이 설치돼, 역사적 공간인 광화문과 첨단 디지털 기술의 조화를 선보인다.

KT는 KT 스퀘어를 통해 기업 콘텐츠뿐 아니라 공공 콘텐츠, 상업 광고 등 여러 콘텐츠를 상시 구현할 계획이다. 인공지능(AI) 기반 정보통신기술(ICT)을 접목해 시간대∙계절∙날씨 등 데이터 기반 실시간 맞춤형 정보를 제공한다. 국내외 아티스트와 협업한 미디어 아트 전시와 공공 시민 참여형 인터랙티브 프로그램 또한 선보인다.

KT 스퀘어는 KT의 옥외광고 플랫폼 ‘바로광고’를 통해 운영된다. 광고주는 바로광고에서 광고 청약부터 실시간 집행 모니터링, 빅데이터 기반 성과 리포트까지 한 번에 이용할 수 있다. 특히 국내 최초의 옥외광고 빅데이터 성과 리포트를 활용하면 유동 인구수·광고 시청자의 특성 등 광고 효과에 대한 인사이트를 제공받을 수 있다. KT는 광고주가 대형 옥외 매체를 온라인 광고처럼 손쉽게 운영할 수 있도록 지원하겠단 계획이다.

최광철 KT 미디어부문 인터넷TV(IPTV) 사업본부장은 “KT 스퀘어는 광화문을 찾는 이들에게 새로운 볼거리를 제공해 도심 관광 자원화에 이바지할 것”이라며 “다양한 콘텐츠와 경험을 제공해 광화문이 대한민국 디지털 문화 중심지로 발전하도록 최선을 다하겠다”고 했다.