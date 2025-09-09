TPO 이노베이션상 부문 수상

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천관광공사가 운영하는 스마트 관광 플랫폼 ‘인천e지(Incheon easy)’가 세계무대에서 우수성을 알렸다.

인천e지는 지난 5일 베트남 호치민에서 열린 제12차 글로벌도시 관광진흥기구(TPO) 총회에서 ‘TPO Best Awards 2025 이노베이션 부문(Tourism Innovation Award)’을 수상했다.

인천e지는 교통·관광·문화·소비를 아우르는 맞춤형 스마트 관광 플랫폼으로 관광객이 쉽고 편리하게 여행할 수 있도록 다양한 디지털 서비스를 제공한다.

동시에 지역 상권과 연계한 프로그램을 운영하며 지속가능한 관광 생태계 조성에도 기여하고 있다.

또한 유엔(UN), 아시아태평양경제협력체(APEC), 아시아태평양관광협회(PATA) 등 국제회의에서도 우수사례로 소개되며 스마트 관광의 글로벌 모델로 주목받고 있다.

현재 인천e지는 회원수 10만 명, 누적 다운로드 29만 건을 기록하며 대표 관광 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

또 ‘인천e지 파트너스 프로그램’을 통해 지역 가맹점과 협업도 지속 확대하고 있다.

앞으로도 ‘인천 섬 여행’과 ‘지속가능 관광’을 주제로 섬 트레킹, 생태관광, 플로깅(plogging), 인천i바다패스 등 체험형 프로그램을 선보일 예정이다.

특히 쓰레기 줄이기(Zero-Waste) 캠페인과 인천개항장 국가유산야행 연계 이벤트, 북스테이 여행 등 문화·관광을 결합한 콘텐츠도 이어간다.

한편 TPO는 2002년 아시아태평양도시서미트가 창설한 국제기구로 세계 주요 도시 간 교육과 관광산업의 발전을 목적으로 설립됐다.