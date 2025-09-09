- ‘충남 방문의 해’ 연계 일본 BS후지 코리스트 방송 제작…충남 곳곳의 매력을 생생하게 전달

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’를 맞아 일본 지상파 방송사 BS후지 코리스트와 도내 주요 관광명소 홍보 기획방송을 제작한다고 9일 밝혔다.

이번 협력사업은 오는 10일~12일까지 3일간 진행되는 팸투어 촬영을 통해 추진되며, 본방송은 오는 10월 5일 방영되고 일주일간 재방송된다.

방송에는 일본 현지 배우, 아나운서 등 유명 연예인 3명이 사회자로 출연하고 70여 명의 팬들이 참여하는 대규모 팸투어로 진행하며, 충남 곳곳의 매력을 생생하게 전달할 예정이다.

도는 이번 방송을 통해 백제문화단지, 궁남지, 서동요 테마파크, 청산수목원 등 도내 대표 관광지를 소개하고 드라마 촬영지로 유명한 장소도 집중 조명해 한류 콘텐츠와 연계한 관광상품을 부각시킬 방침이다.

제작된 기획방송은 일본 현지 지상파 방송뿐만 아니라 관련 유튜브 채널(BS후지official)에도 동시 업로드돼 지속적인 홍보 효과를 기대할 수 있을 것이란 전망이다.

또 방송 제작 과정에서 충남관광 로고를 삽입해 브랜드 인지도도 제고한다.

도 관계자는 “이번 일본 방송사와의 협력을 통해 충남의 우수한 관광자원을 일본 현지에 효과적으로 알릴 수 있을 것”이라며 “다양한 해외 홍보 채널을 통해 충남을 세계적인 관광지로 적극 소개할 것”이라고 말했다.