문화·예술적 기여 인정 여성영화인에게 수여

[헤럴드경제=손미정 기자] 제30회 부산국제영화제(BIFF)가 ‘2025까멜리아상’ 수상자로 대만의 실비아 창을 선정했다고 9일 밝혔다.

까멜리아상은 영화 산업에서 여성의 위상을 드높이고, 선구적인 여성영화인들의 문화예〮술적 기여를 널리 알리기 위해 부산국제영화제와 샤넬이 함께 마련한 상이다. 다양한 영화 분야에서 여성의 지위를 드높인 저명한 영화 제작자 및 업계 종사자 등에 수여된다. 부산의 시화이자 샤넬의 설립자인 가브리엘 샤넬이 가장 좋아했던 꽃인 ‘동백꽃’에서 영감을 얻어 2024년 첫선을 보였다.

올해 까멜리아상 수상자로 선정된 실비아 창은 대만 출신의 감독이자 배우, 프로듀서다. 영화 제작의 다양한 영역에서 활약하며 여성영화인의 영역을 넓혀왔다. 지난 50여 년간 100편이 넘는 작품에 출연해 대만영화의 아이콘으로 사랑받았고, 1980년대에 감독으로 데뷔했다.

대표 연출작으로는 베를린국제영화제 황금곰상 후보에 오른 ‘20 30 40’(2004), 홍콩국제영화제 개막작 ‘마음의 속삭임’(2015), 홍콩금상장영화제 각본상 수상작이자 2017 부산국제영화제 폐막작 ‘상애상친: 여자 이야기’(2017) 등이 있다.

실비아 창은 신진 감독을 발굴하고 후원하는 멘토이자 프로듀서로서도 활발히 활동 중이다. 이러한 공로를 인정받아 프랑스 문화예술훈장 슈발리에, 아시아필름어워즈 평생공로상, 우디네극동영화제 골든멀버리평생공로상 등을 수상하기도 했다.

실비아 창은 이번 2025 까멜리아상 수상에 대해 “감사한 마음으로 이 상의 영예를 받아들인다. 53년 동안 그리고 현재까지 영화감독일 수 있는 건 축복이다”라며 “올해 오픈 시네마에 초청된 최신작 ‘타년타일’로 영화의전당 야외극장에서 여러분 모두를 뵙길 바란다”고 소감을 전했다.

2025 까멜리아상은 오는 17일 영화의전당에서 열리는 제30회 부산국제영화제 개막식에서 수여한다.