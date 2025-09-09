첫 공식석상…두나무 미래 비전·전략 발표 자체 블록체인 기와 체인·기와 월렛 공개 트럼프 美 대통령 차남 화상 특별대담

[헤럴드경제=권제인 기자] “블록체인 혁명에서 한국은 공세적 포지션으로 글로벌 시장에 진출할 수 있다.”(오경석 두나무 대표)

오경석 두나무 대표는 9일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 ‘업비트 D 컨퍼런스(UDC) 2025’의 오프닝 무대에서 두나무의 비전과 전략을 발표했다. 오 대표가 취임 후 공식석상에 나온 것은 이번이 처음으로, 이날 두나무의 자체 블록체인 ‘기와 체인’도 함께 공개했다.

오 대표는 “인터넷 혁명과 인공지능 혁명에서는 글로벌 빅테크의 공세에 수세적으로 대응해 왔다면, 신뢰 기반 블록체인 혁명에서는 한국이 공세적 포지션으로 글로벌 시장에 진출할 수 있다”며 “업비트는 대한민국 대표주자로서 글로벌 무대에 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “스테이블코인은 금융과 블록체인을 연결하는 가교이자 금융 주권의 핵심으로 부상했다”며 “원화 스테이블코인의 성공적 활성화는 거래소의 유통 역량과 블록체인 인프라 확산에 달려 있다”고 설명했다.

특히, 오 대표는 UDC 무대에서 이날 자체 블록체인 기와 체인과 기와 월렛을 선보인다고 밝혔다. 그는 “두나무는 법인용 수탁 서비스 업비트 커스터디와 글로벌에서 인정받은 트래블룰 솔루션 베리파이 바스프까지 준비하며 K-블록체인 생태계 확장에 앞장서 왔다”며 “대한민국이 아시아를 넘어 글로벌 리더로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

두나무가 주최하는 UDC는 2018년 시작된 이후 매년 개최돼 온 국내 대표 블록체인 컨퍼런스다. 올해로 8회째를 맞는 UDC 2025는 ‘블록체인, 산업의 중심으로’를 주제로 블록체인의 기술과 산업적 활용이 본격화되는 흐름을 다룬다.

이날 첫 번째 키노트 세션에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남이자 트럼프오거니제이션 총괄 부사장인 에릭 트럼프와 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)가 화상 특별대담을 펼친다. 두 사람은 ‘금융·비즈니스·디지털자산: 흐름과 미래 전망’을 주제로 밀도 있는 토론을 진행할 예정이다.

두 번째 키노트 세션은 미국 의회에서 디지털 자산 친화 정책을 이끌었던 패트릭 맥헨리 전 하원 금융서비스위원회 의장과 윤선주 CBIO의 대담으로 진행된다. 맥헨리 전 의장은 디지털 자산 분류와 규제 권한을 다룬 ‘FIT21’ 법안 논의 경험을 바탕으로 글로벌 규제 환경의 변화와 그 속에서 열리는 새로운 시장 기회를 조명할 예정이다.

이 밖에도 ▷글로벌 정책 ▷스테이블 코인 ▷가상자산 결제 ▷보안 ▷인공지능(AI) ▷웹 3.0 등 주요 블록체인 트렌드를 중심으로 세계 각국의 리더들이 참여해 심도 있는 논의를 이어간다.

올해 UDC에서는 대한민국 대표 블록체인 기업 두나무의 미래 비전을 살펴볼 수 있는 세션도 마련된다. 송원준 업비트 크립토 프로덕트 팀장은 ‘글로벌 인프라스트럭처 웹3 액세스(GIWA)’를 주제로 발표하며 가상자산 거래소를 넘어서는 업비트의 새로운 도전과 혁신 방향을 공개한다.