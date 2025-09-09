제주 글로벌 미래우주항공 컨페스타 참가

[헤럴드경제=이정환 기자] 국내 최초의 민간 체계종합 항공기 전문 기업 넥스트에어로스페이스(구 베셀에어로스페이스)는 지난 9월 5~6일 제주특별자치도(이하 제주도) 주최로 열린 ‘2025 제주 글로벌 미래우주항공 컨페스타’에 국내 최초 UAM 기체 ‘OPPAV(Optionally Piloted Personal Air Vehicle)’를 전시했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 항공 업계 관계자와 제주도민 등 약 1만 5000명이 참관했다. OPPAV는 국토교통부와 산업통상자원부 국책과제를 통해 2019년부터 한국항공우주연구원(KARI)이 주관한 개발 프로젝트로 넥스트에어로스페이스는 참여기관으로서 ▷비행체 설계·제작·총조립 ▷지상 및 비행시험 지원 등 핵심 역할을 수행했다.

OPPAV 기체는 최대 순항속도 200km/h, 최대이륙중량 650kg, 최대 항속거리 40km의 성능을 갖췄다. 전장 6.7m, 전폭 6.2m, 전고 2.1m 규모로 1~2인 탑승이 가능하며 eVTOL(수직이착륙)기술을 통해 도심 내 단거리 항공 모빌리티 구현에 최적화된 기체다.

이번 행사를 주관한 제주도는 국토교통부 주관 ‘UAM 지역 시범사업 지원 공모’에 선정되어 20억 원을 투입해 버티포트(UAM 기체 이착륙장) 기본설계를 추진하고 있다. 조비 에비에이션과의 협력을 통해 빠르면 2028년부터 제주 하늘에서 UAM 서비스가 도입될 전망이다.

김치붕 넥스트에어로스페이스 대표는 “이번 전시는 제주도가 추진 중인 관광형 UAM 시범사업과 맞물려 국내외 산업계, 지자체, 글로벌 기업과 교류할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 차세대 항공기 연구개발 역량을 고도화하고 국내를 넘어 글로벌 UAM 시장 진출을 위한 기반을 적극적으로 다져나가겠다”고 말했다.