장애인부모연대와 ‘상생협력 업무협약’

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 전국장애인부모연대와 ‘상생협력 및 동반성장을 위한 업무협약’을 맺었다고 9일 밝혔다.

협약식은 전날 서울 삼성동 Place1(플레이스1)에서 열렸다.

이번 협약은 하나은행이 맞춤형 포용금융 서비스를 제공해 전국의 발달장애인과 돌봄가족에게 실질적인 도움과 혜택을 제공하기 위해 마련했다.

하나은행은 미성년자 발달장애인의 미래 자립을 위해 장애인 연금계좌 개설을 지원한다. 후견신탁 등을 활용해 장애인 자녀가 본인의 자금을 안전하게 관리할 수 있도록 도울 예정이다.

특히, 돌봄가족 사후에도 발달장애인의 안정적이고 지속가능한 경제적 권리 확보와 자립을 위해 개인별 상황을 고려한 맞춤형 유언대용신탁도 제공한다.

또한 발달장애인의 일상생활을 직접 지원하는 활동보조사를 대상으로 금융 우대 서비스도 제공한다. 돌봄 인력에 대한 포용금융의 혜택과 서비스를 확대할 계획이다.

이날 협약식에 참석한 이호성 하나은행장은 “하나은행이 장애인과 돌봄가족분들의 안정적이고 행복한 삶을 위한 든든한 금융 동반자가 되겠다”며 “앞으로도 장애인과 돌봄가족을 위한 맞춤형 포용금융 지원을 확대하는 것은 물론, 장애에 대한 사회적 인식 개선에도 적극 동참해 나가겠다”고 말했다.