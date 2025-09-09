지역사회 발전, 공동체 회복 위해 헌신·봉사한 최고의 시민에게 수여하는 상

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 ‘2025년 시민대상’ 수상자로 박덕인 시흥시 목감동 주민자치회장, 박희량 (사)경기장애인부모연대 시흥시지회 지회장, 이재방 정왕동 발전위원회 위원장 이렇게 3인을 선정했다.

시흥시 시민대상은 시에서 가장 권위 있는 상으로, 지역사회 발전과 공동체 회복을 위해 헌신하고 봉사한 최고의 시민에게 수여하는 상이다.

9일 시에 따르면 지난 7월 15일부터 7월 31일까지 17일간 추천을 받아 총 17명의 후보자가 결정됐고, 다양한 분야의 덕망과 전문성을 갖춘 지역인사로 공적심사위원회를 구성해 2차에 걸쳐 공정하고 투명한 심사절차를 진행했다.

박덕인 님은 다양한 단체 활동으로 주민 소통과 협력을 이끌어 왔으며 환경 개선과 지역 상권 활성화 등을 통해 공동체 문화 확산에도 힘써왔다. 또한 농업인 교육과 친환경 농업 보급, 농번기 공동 작업 추진으로 지역 농업 발전과 농민 삶의 질 향상에 기여한 점을 인정받았다.

박희량 님은 장애인 상담·교육·정서지원 등 통합 프로그램 운영으로 장애인 가족의 역량 강화를 도왔으며, 특수교육 환경 개선과 권리 향상을 위한 정책 제안으로 장애인 복지 발전에 기여한 점을 높이 평가받았다. 더불어 장애인 보호 작업장 확대와 중증장애인 고용 기반 마련에 힘써 장애인 일자리 확충에 앞장섰다.

이재방 님은 정왕동 도시재생 뉴딜사업, 벽화작업, 간판개선사업 등에 참여하여 도시미관 정비에 기여했다. 지역 인적자원과 네트워크를 활용해 축제를 성공적으로 개최하고, 취약계층 나눔과 다양한 봉사활동을 펼쳐온 점 역시 인정받아 이번 시민대상 수상자로 선정됐다.

윤기현 시흥시 행정국장은 “시흥시 시민대상이 지역과 이웃을 사랑하는 마음으로 묵묵히 헌신하며, 선한 영향력을 전파하고, 지역사회 발전과 시민화합에 크게 기여한 사람을 발굴해 그 공적을 시민들에게 널리 알려 귀감이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

시상식은 9월 26일 시흥갯골생태공원에서 열릴 예정인 제37의 시흥시민의 날 기념식에서 진행한다.