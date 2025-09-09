이홍락·임우형 공동 원장 인터뷰 미·중 등 비해 환경 열악…파운데이션 모델 필요 LG 전 계열사 AI 적용, 글로벌 경쟁력 갖춘 AI 개발

[헤럴드경제=고재우 기자] “미국, 중국을 제외하면 상위권에서 경쟁하는 나라들은 많지 않다.” (이홍락 LG AI연구원장)

“영국, 프랑스, 싱가포르도 있지만, 한국도 뒤지지 않는다.” (임우형 LG AI연구원장)

인공지능(AI)은 모든 국가에 선택이 아닌 ‘필수’가 됐다. 이재명 정부 들어서도 인공지능(AI) 3대 강국 진입을 위한 노력이 한창이다.

하지만 AI 3대 강국 진입이라는 목표가 현실적이냐에 대해서는 여러 견해가 있다. 미국, 중국 등 선진국들이 막대한 예산을 쏟아붓고, 한국과는 비교하지 못할 수 많은 데이터를 기반으로 발전을 거듭하고 있기 때문이다. 그럼에도 LG AI연구원을 이끄는 공동 원장은 AI 3대 강국 진입을 자신했다.

이홍락, 임우형 LG AI연구원 공동 원장은 지난 4일 서울 강서구 소재 LG AI연구원 사옥에서 진행된 헤럴드경제와 인터뷰에서 “AI 3대 강국은 현실적인 목표”라며 이같이 밝혔다.

임 원장은 “현재 미국, 중국은 엄청난 투자를 하고 있는데, 한국이 똑같이 하는 건 비현실적”이라면서도 “경제 규모로 보면 세계 3위는 현실적”이라고 말했다. 이어 “중국의 경우 데이터 보안·관리 등 이용자들의 신뢰를 얻지 못 하기 때문에, 한국에는 큰 기회가 될 것”이라고 덧붙였다.

이와 관련 LG AI연구원 공동 원장은 파운데이션 모델의 중요성을 역설했다. 일선 기업에서는 ‘프롬 스크래치(초기 설계부터 데이터 수집, 학습까지)’ 방식의 파운데이션 모델 필요성에 대해 의문을 제기해 왔다.

국가대표 AI 5개 정예 팀 선정, 글로벌 AI 성능지표 ‘아티피셜 어낼리시스’ 세계 11위(한국 1위)를 기록한 엑사원 4.0 개발 수장이 직접 여기에 반박한 것이다. 특히 파운데이션 모델의 부재는 기술, 데이터 종속으로 이어질 수 있다고 우려했다.

이 원장은 “파운데이션 모델을 처음부터 개발하게 된다면 모델 학습에 들어가는 데이터 수집, 정제, 합성, 학습 노하우, 새로운 설계 시도 등 기술로 체화할 수 있는 큰 기회”라며 “국가적인 관점에서 한국에도 파운데이션 모델을 하는 기업 하나 이상은 있어야 한다”고 단언했다.

그러면서 “또 다른 리스크는 데이터 종속인데, 우리가 가진 소중한 데이터를 외국 기업에 넘겨주게 될 것”이라며 “한국 전체 AI 역량이나 생태계 구축 기회를 잃는 결과를 낳을 수 있다”고 지적했다.

나아가 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI를 만들어야 한다고 주문했다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이란 취지다. LG AI 연구원은 LG그룹 전 계열사에 AI를 적용해 결과를 만들어 내겠다는 계획이다. 이미 LG 유플러스, LG CNS 등에는 엑사원을 기반으로 한 AI 서비스들이 출시되고 있다.

이 원장은 “중국 딥시크, 알리바바 등 수만 개 그래픽처리장치(GPU)를 보유하고 있고, 투자도 대대적으로 이뤄지고 있기 때문에 전방에서 경쟁하는 것은 어렵다”며 “한국이나 LG그룹에서 잘할 수 있는 것에 집중하는 게 현실적”이라고 진단했다.

임 원장은 “제조업, 바이오 등 한국이 강점을 가지거나 미래 산업으로 꼽는 부분에 집중하는 게 맞다”며 “나아가 국내에서만 잘하는 건 한계가 있을 수 있기 때문에 글로벌 경쟁력을 갖춰야 한다”고 부연했다.