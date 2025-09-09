여성나체 윤곽 그림에 축하메시지 ‘음모’ 흉내내듯 ‘Donald’ 서명 트럼프 ‘편지는 없다’ 주장 고집 백악관도 “트럼프, 서명 안했다”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2003년 50번째 생일을 맞은 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인에게 보낸 ‘외설적 그림’의 축하 편지가 8일(현지시간) 공개됐다.

트럼프 대통령은 그동안 자신은 그림을 잘 그리지 않는다면서 해당 편지의 존재를 부정해왔기에 거짓말 논란이 불거질 전망이다.

미 하원 감독위원회는 이날 엡스타인 유산 공동집행인 변호사들이 제공했다면서 엡스타인의 ‘생일책’에 실린 트럼프 대통령의 편지를 공개했다.

편지는 여성 나체의 윤곽선을 그리고 그 위에 ‘제프리’와 ‘도널드’가 대화하는 식으로 짤막한 문장을 적은 뒤 “생일 축하해, 그리고 하루하루가 또 다른 멋진 비밀이 되길”이라고 마무리했다.

그 아래에 편지를 보낸 이(도널드 J. 트럼프)의 이름이 있고, ‘Donald’라고 서명돼 있다. 서명은 트럼프 대통령 특유의 필체와 흡사하다. 이 서명은 여성의 음모를 흉내 낸 것으로 보인다고 편지의 존재를 처음 보도했던 월스트리트저널(WSJ)은 분석했다.

정황상 생일축하 메시지를 타자로 작성해 인쇄한 뒤, 거기에 그림을 그리고 서명한 것으로 추측된다.

이날 공개된 생일 축하 편지는 그동안 트럼프 대통령과 백악관이 이번 사건에 대해 밝혀온 입장과 다른 것이다.

트럼프 대통령은 자신이 이 편지를 쓰지 않았다면서, 명예 훼손 혐의로 WSJ 등을 상대로 100억달러(약 14조원) 규모의 소송을 제기한 상태다.

편지에 여성의 나체가 묘사돼 있다는 보도에 대해서도 “나는 그림 그리는 사람이 아니다”라면서 “특히 여성 그림은 안 그린다”고 반박했다.

또 엡스타인의 수사 기록 등이 담긴 ‘엡스타인 파일’에 트럼프 대통령의 이름이 여러 번 등장하며, 팸 본디 법무장관이 이를 알고 트럼프 대통령에게 보고했다는 WSJ 보도에 대해서도 백악관은 “가짜뉴스”라며 일축했다.

백악관은 “트럼프 대통령은 엡스타인 관련 의혹의 메모에 서명하거나 그림을 그리지 않았다”는 입장을 밝혔다고 AP 통신이 전했다.