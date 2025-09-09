[헤럴드경제=나은정 기자] IQ 204의 ‘과학 영재’로 알려진 백강현(12)군이 과학고등학교를 자퇴한 이후 근황을 공개했다.

백군은 지난 6일 자신의 유튜브 채널에 ‘옥스퍼드 대학교 지원합니다’라는 제목의 영상을 게시했다.

영국 옥스퍼드대학교 컴퓨터과학과 입학을 준비 중이라는 백군은 영상에서 “걱정해 주시고 궁금해하는 분들이 많아 이렇게 소식을 전한다”며 “지난 1년 반 동안 영국 유학 준비를 하면서 인터내셔널 A레벨 시험을 준비해 왔다”고 밝혔다.

그는 수학, 심화 수학, 물리, 화학 총 네 과목에서 모두 최고 등급인 에이스타(A*)를 받았으며, 자신의 성적이 상위 1% 이내에 속한다고 설명했다.

이어 오는 10월 23일 시행되는 옥스퍼드대학교 입학시험인 MAT를 준비 중이라며 “기출 문제 풀이에서 꾸준히 98점에서 100점을 기록하고 있다”고 자신감을 내비쳤다.

하지만 입학 준비가 순탄치만은 않다. 영국 대학입학시험관리기관(UCAS)의 규정상 13세 미만은 가입이 불가능해, 가입 후 발급받는 UCAS ID 없이 MAT 응시와 학교 지원 자체가 불가능하기 때문이다.

백군은 “UCAS와 옥스퍼드대학교 입학처에 제가 직접 국제 전화를 걸고 이메일을 보내 도움을 요청했다”며 “옥스퍼드대 측에서 너무나 친절하게 어린 저 한 사람을 위해 최선을 다해주고 계신데, 규정과 법을 바꿀 수 없어서 정식 UCAS 아이디(ID)가 발급되지 않더라도 깊이 감사드릴 것”이라고 전했다. 현재 옥스퍼드대와 UCAS는 백군의 UCAS ID 발급을 위한 협의를 진행 중이며, 결과는 이달 말에 나올 예정이다.

백군은 “UCAS ID가 발급되면 MAT 시험에 응시할 수 있다”며 “시험을 잘 봐 인터뷰에 초대된다면 12월 초~중순 사이에 옥스퍼드대에서 난이도가 높기로 유명한 인터뷰 면접을 보게 된다”고 했다. 백군에 따르면 인터뷰에서는 컴퓨터 과학과 관련된 심층 면접이 최소 3회~5회가량 진행된다. 최종 합격 여부는 내년 1월께 A레벨 성적, MAT 점수, 자기소개서, 추천서, 인터뷰 평가 등을 종합해 결정된다.

백군은 2012년생으로, 만 9세의 나이에 중학교에 이어 서울과학고에 조기 입학하며 천재 소년으로 이름을 알렸다. 특히 그는 생후 41개월(만 3세)에 수학과 언어 등에서 두각을 나타내며 SBS ‘영재발굴단’에 출연, 당시 멘사 기준 IQ 204를 기록해 상위 0.0001%의 영재로 주목받았다.

그러나 2023년 서울과학고에 입학한 지 한 학기 만에 자퇴했다. 당시 백군은 유튜브 채널을 통해 “거울 속에서 문제를 푸는 기계 같은 제 모습을 보고 창의적인 활동을 위해 자퇴를 결심했다”고 밝혔으나, 그의 부친은 학교폭력이 자퇴의 원인이라고 밝혀 논란이 일기도 했다.