[헤럴드경제=나은정 기자] 심야에 일면식도 없는 10대 여성을 상대로 이른바 ‘묻지마 살인’을 저지른 박대성(31)에게 무기징역이 확정됐다.

9일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 살인 및 살인예비 혐의로 기소된 박대성에게 무기징역을 선고한 원심 판결을 지난달 14일 확정했다.

박대성은 지난해 9월 26일 0시 44분쯤 전남 순천시 조례동 거리에서 18세 여성을 이유 없이 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 범행 이후에는 흉기를 소지한 채 인근 주점과 노래방을 배회하며 추가로 살인을 예비한 혐의도 받았다.

수사 결과 박대성은 경제적 어려움, 가족 간 갈등, 사회적 고립 등 개인적인 불만 해소 차원에서 이같은 범행을 벌인 것으로 조사됐다.

경찰은 범행의 잔혹성과 국민적 충격, 재범 우려 등을 고려해 그의 얼굴 사진과 신상 정보를 수사 단계에서 공개했다.

검찰은 박대성에게 사형을 구형했으나 1, 2심 모두 박대성에게 무기징역을 선고했다.

지난 1월 1심은 “범죄 결과가 중대하고 아무런 이유도 없이 아무 관계가 없는 사람을 범행 대상으로 삼은 죄질이 매우 불량하다”고 지적했다.

지난 5월 2심은 “극단적 인명 경시 살인에 해당하는 ‘묻지마 범행’”이라며 “안타깝게도 전국적으로 살인 사건이 벌어지고 있는데, 이 사건 범행처럼 전 국민의 공분을 산 사건은 없어 보인다”고 질타했다.

박대성은 판결에 모두 불복했다. 그러나 대법원은 “피고인의 연령·성행·환경과 범행의 동기·수단과 결과, 범행 후의 정황 등 여러 양형 조건을 살펴보면 무기징역을 선고한 원심 판결이 심히 부당하다고 할 수 없다”며 상고를 기각했다.