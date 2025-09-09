아이오닉의 첫 소형 EV 콘셉트 ‘IAA 2025’ 선봬 공력 성능 강조, ‘에어로 해치’ 적용 ‘BYOL 위젯’으로 사용자 중심의 레이아웃 14일까지 580m² 부스…총 7종 모델 전시

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] 현대자동차가 소형 전기차(EV)의 새로운 방향성을 담은 ‘콘셉트 쓰리’ 차량을 글로벌 최초 공개했다.

현대자동차는 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 해치백 형태의 소형 EV 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’를 선보였다. 차별화된 소형 EV를 통해 아이오닉 라인업을 소형 차급까지 확장하겠다는 현대차의 비전을 담은 모델이다.

현대차는 2019년 준중형 EV 콘셉트카 ‘45’, 2020년 중형 EV 콘셉트카 ‘프로페시’, 2021년 대형 EV 콘셉트카 ‘세븐’ 등을 공개한 뒤 아이오닉 5, 아이오닉 6, 아이오닉 9을 차례로 출시했다. 이를 통해 글로벌 전기차 시장에서 준중형, 중형, 대형 차급으로 이어지는 전기차 라인업을 구축해왔다.

이번 콘셉트 쓰리를 통해서도 향후 출시할 소형 EV 모델에 대한 비전을 제시했다.

우선 콘셉트 쓰리는 공기역학적 성능을 강조한 해치백 디자인인 ‘에어로 해치’를 적용시켰다. 이를 통해 소형 EV임에도 여유로운 실내 공간을 갖춰 실용성을 극대화한 것이 특징이다.

차량 후면부에는 레몬 색상의 덕테일 리어 스포일러가 장착돼 공기 흐름을 최적화하면서 스포티한 감성을 더했다. 아울러 수직형 테일게이트를 통해 실내 공간 활용도를 높이는 등 에어로 해치 방식을 기반으로 기능과 디자인의 완성도를 높였다.

콘셉트 쓰리는 ‘아트 오브 스틸’ 디자인 언어를 기반으로 강인하면서도 역동적인 실루엣을 연출했다. 아트 오브 스틸은 스틸 소재의 자연스러운 탄성을 살리고 본연의 강인함과 아름다움을 강조하는 기법이다. 지난해 선보인 수소전기차 콘셉트카 ‘이니시움’에 처음 적용된 바 있다.

C필러에서 사이드, 리어까지 이어지는 입체적인 볼륨은 차량 전체에 강렬한 존재감을 만들어낸다. 면과 면들이 맞닿은 부분은 날렵한 경계선으로 처리해 역동적인 이미지를 더욱 강조하고 이번 콘셉트카만의 차별화된 디자인 요소로 적극 활용했다.

외장 색상은 메탈 소재의 고유한 색감을 표현한 ‘텅스텐 그레이’ 컬러를 채택했다. 콘셉트 쓰리는 후면부에 배기구를 연상시키는 직사각형 스피커를 배치하고, 우주선을 닮은 듯한 하단 클래딩 부품을 과감하게 적용하는 등 시각적 몰입감을 더하는 요소들을 외관 곳곳에 활용했다.

실내 디자인에서는 소재가 지닌 아름다움을 강조하는 데 주력했다. 시트, 도어 트림, 콘솔, 대시보드 등은 소재 고유의 질감과 특성을 그대로 살리면서 공간을 감싸는 형태로 디자인한 것이 특징이다. 실내 전반에 곡선 구조를 적극적으로 활용해 한층 더 부드럽고 편안한 분위기를 연출했다.

이와 함께 ‘BYOL(Bring Your Own Lifestyle) 위젯’을 통해 사용자 중심의 레이아웃을 구현했다. 사용자는 자신의 취향, 라이프스타일, 니즈 등에 맞춰 주행에 필요한 다양한 기능을 자유롭게 커스터마이징할 수 있다. BYOL 위젯은 평상시에는 운전석 대시보드에 배치된다.

콘셉트 쓰리는 이번 콘셉트를 상징하는 캐릭터 ‘미스터 픽스’를 차량 내외부에 적용했다. 미스터 픽스는 하나의 형태에 고정되지 않고 다양한 모습으로 변하는 캐릭터다.

현대차 관계자는 “콘셉트 쓰리는 현대차의 차세대 전동화 여정을 대표하는 모델”이라며 “콤팩트한 차체 크기와 아트 오브 스틸 디자인 언어를 바탕으로 실용적이면서도 감성적인 모빌리티를 구현했다”고 말했다.

한편, 현대차는 오는 14일(현지시각)까지 진행되는 이번 IAA 모빌리티에서 뮌헨 도심에 걸쳐 조성된 IAA 오픈 스페이스 내 루트비히 거리에 580m² 규모의 부스를 마련한다.

현대차는 아이오닉의 핵심 디자인 요소인 파라메트릭 픽셀(Parametric Pixel)에서 착안한 유리 구조물로 7m 높이의 대형 부스를 조성한다. 부스에서는 콘셉트 쓰리와 인스터로이드 콘셉트카를 비롯해 아이오닉 5, 아이오닉 6 N, 아이오닉 9, 코나 일렉트릭, 캐스퍼 일렉트릭 크로스 등 다양한 전기차 모델 총 7종을 전시한다.

아울러 콘셉트 쓰리의 ▷외관에서 영감을 받은 ‘디 에센스’ ▷시트와 콘솔 구성을 반영한 ‘퍼니쉬드 라운지’ 등의 조형물도 함께 전시한다. 또한 ‘현대 애드기어’를 전시해 관람객들이 차량 내 모듈형 액세서리를 직접 체험해볼 수 있도록 한다.