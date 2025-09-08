은행·증권 협업으로 맞춤 자산관리 제공

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한투자증권은 신한은행과 함께 금융권 최초로 패밀리오피스 고객을 위한 공동영업팀을 출범한다고 8일 밝혔다. 시범 운영은 ▷신한 프리미어(Premier) 패밀리오피스 청담센터(은행·증권 복합채널)와 ▷신한 Premier 청담금융센터(증권)를 거점으로 진행된다.

이번 행보는 자본시장 중심의 ‘머니무브’ 확대와 고액자산가 니즈 다변화에 대응하기 위한 신(新) 채널 전략이다. 기존 은행·증권 복합점포(PWM)의 고객 수가 증가하고 니즈가 세분화되자, 이에 대응해 맞춤형 자산관리를 위한 공동 관리 체계를 새로 도입했다.

신한 Premier 청담금융센터는 2024년 신한투자증권 업적평가대회에서 ‘바른이익 대상’을 수상하며 고객만족과 성과 측면 모두에서 경쟁력을 입증했다. 이번 공동영업팀 출범으로 PWM 모델을 넘어 증권 점포까지 참여하는 자본시장 특화 자산관리 체계가 마련됐다.

공동영업팀은 패밀리오피스센터 프라이빗뱅커(PB)와 신한투자증권 대표 지점의 우수 PB들로 구성된다. 금융권 최초로 지점 간 우수 인력 풀을 공동 운영하는 방식이다. 기존 복합점포의 한계를 뛰어넘는 혁신적 시도로 평가된다.

고객은 우수 PB들의 투자전략과 리스크 관리 역량을 바탕으로 신한 Premier만의 자산관리 서비스를 받을 수 있다.

신한 Premier 청담금융센터 내에는 ‘신한 Premier 커뮤니타스 라운지’도 새롭게 마련된다. 원주금융센터에 이어 두 번째로 설치되는 공간으로, 은행과 증권 상담을 한 곳에서 제공하는 원스톱 금융서비스를 제공한다.

신한투자증권은 “신한투자증권은 이번 공동영업팀 출범이 신한 Premier 채널 혁신의 시작점으로 앞으로도 고객중심 자산관리를 위해 은행과 증권의 전문 역량을 결집해 나갈 것”이라고 밝혔다.