신혼부부 154세대, 생애최초 61세대 등 특공 물량 눈길…8일(월) 청약

소득기준 상향으로 기회 확대, 부부 모두 중복청약 가능

포스코이앤씨가 경남 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 선보이는 ‘더샵 신문그리니티 2차’가 9월 8일(월) 특별공급 청약접수를 진행한다. 신혼부부, 생애최초 등 특별공급 물량이 많은 만큼 젊은 세대의 관심이 높은 상황이다.

실제로 더샵 신문그리니티 2차는 총 695세대 중 절반이 넘는 377세대를 특별공급으로 공급한다. 이 중에서도 △신혼부부 154세대 △생애최초 61세대 등의 비중이 높아 신혼부부인 젊은 수요층과 생애 최초로 내 집 마련을 준비하는 실수요자들에게 유리할 전망이다.

또한 신혼부부와 생애최초 특별공급의 소득기준이 3인 이하 가구의 경우 기존 700만4,509원에서 720만5,312만원으로 상향되어 보다 많은 실수요자의 특별공급이 가능해졌다.

특별공급 청약가격 요건은 경남(김해), 부산, 울산에 거주하는 만 19세 이상, 무주택 세대구성원, 청약통장 가입기간과 지역별∙면적별 예치금액을 충족한 경우 접수할 수 있다. 부부(예비 신혼부부 제외) 모두 특별공급 중복청약이 가능하며 신혼부부, 생애최초, 신생아(공공) 항목의 경우 청약신청자의 배우자가 혼인 전 당첨된 이력이 있어도 상관없이 청약접수가 가능하다.

1차 계약금 500만원 정액제와 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공하며, 주변에 분양했거나 입주한 단지들보다 합리적인 가격에 공급돼 수요자들의 가격 부담을 크게 덜었다. 실제로 단지는 같은 김해시에 위치한 기입주 단지보다 약 2억원 가까이 낮은 가격에 공급됐다.

더샵 신문그리니티 2차는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84~93㎡ 총 695세대로 구성된다. 9월 8일(월) 특별공급을 시작으로 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표일은 9월 17일(수)이며, 정당 계약은 9월 28일(일)~30일(화) 3일간 진행된다. 재당첨 제한, 거주의무기간, 전매제한이 없다.

분양 관계자는 “더샵 신문그리니티 2차는 합리적인 가격으로 ‘더샵’ 브랜드 새 아파트를 마련할 수 있는 좋은 기회”라며 “견본주택 방문객 대부분이 상담을 받은 만큼 청약에 많은 관심이 쏟아질 것으로 보인다”라고 말했다.

견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있으며, 입주는 2028년 7월 예정이다.