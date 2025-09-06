美 이민 당국, 현대차·LG엔솔 대대적 단속 475명 체포…대다수 한국인 트럼프 “이민세관단속국, 할 일 한 것” 현대차·LG엔솔 외 다른 기업들도 촉각

[헤럴드경제=서재근 기자] 미국 이민 당국이 현대자동차와 LG에너지솔루션의 미국 배터리셀 합작공장 건설 현장에서 대대적인 이민단속을 벌이자 국내 기업들이 당혹감을 감추지 못하는 분위기다.

트럼프 행정부의 관세 으름장에 현지 투자를 대폭 늘린 상황에서 미국 정부가 입국 요건을 갈수록 옥죄고 있어 향후 이 같은 사례가 언제든지 일어날 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

6일 외교부와 산업계에 따르면 미 국토안보수사국(HSI)과 이민세관단속국(ICE), 마약단속국(DEA), 조지아주 순찰대 등은 전날 조지아주 브라이언 카운티에 있는 현대차 배터리 공장 건설 현장에서 대규모 이민 단속 작전을 벌였다.

그 결과 475명이 체포됐고, 대다수는 한국 국적이라고 미 당국은 밝혔다. 체포된 직원들은 미국에 불법적으로 입국했거나, 체류 자격을 위반한 상태에서 불법적으로 일하고 있었다는 것이 당국의 설명이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이번 이민 단속과 관련해 백악관에서 언론과의 질의응답 과정에서 “내 생각에는 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 할 일을 한 것”이라고 말했다.

산업계는 트럼프 행정부의 요청에 따라 이뤄진 대규모 투자현장에서 이 같은 상황이 벌어지자 당혹감을 감추지 못하는 분위기다.

현대차와 LG에너지솔루션은 오는 2031년까지 8500개 일자리 창출을 약속하고, 2023년 하반기 지분 50%씩 총 43억 달러(약 6조원)를 들여 미국 조지아주 서배너 브라이언 카운티에 배터리셀 합작공장 공사를 시작했다. 합작공장은 연산 약 30기가와트시(GWh), 전기차 약 30만대 분의 배터리셀을 양산할 수 있는 규모로 올해 말 완공할 예정이었다.

합작공장에서 생산된 배터리셀은 현대모비스가 배터리팩으로 제작해 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA), 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장 등 현대차그룹의 미국공장에서 생산되는 전기차에 전량 공급될 예정이다.

이 프로젝트는 이는 트럼프 행정부가 요구한 대미 투자의 대표적인 사례로 꼽혔지만, 이번 이민 당국의 단속으로 공장 건설은 전면 중단됐다.

현재 미국에서 생산기지를 세우고 있는 다른 기업들도 촉각을 곤두세우는 모양새다. 삼성전자는 텍사스주에 파운드리 공장을 짓고 있고, SK하이닉스도 인디애나주에 반도체 패키징 공장 설립을 추진 중이다. 현대차는 3만대 규모의 로봇 공장과 270만터톤 규모의 전기로 제철소 건설도 앞두고 있다.

한 대기업 관계자는 “여전히 다수 기업에서 회의 참석이나 계약 등을 위한 비자인 B1비자나, 무비자인 전자여행허가(ESTA)를 이용해 단기간 현지에서 일을 하는 관행이 이어지고 있어 언제든지 이와 같은 사례가 발행할 수 있다”고 말했다.

트럼프 2기 행정부 출범 이후 입국 심사가 한층 강화되면서 국내 기업들도 관련 가이드라인 재편에 서두르고 있다. 실제 삼성전자의 경우 최근 사내 공지를 통해 “ESTA로 미국에 갈 때 1회 출장 시 최대 2주 이내로 일정을 잡고 초과 시에는 해외인사 담당자와 사전에 조율해 달라”고 공지한 바 있다.

일각에서는 이번 미국 이민 당국의 단속이 한국 기업에 미국인 고용 확대를 압박하기 위한 수단이라는 해석도 나온다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “수많은 불법체류자들이 미국인의 일자리를 빼앗고 수십억 달러의 무료 복지를 낭비했다”라며 강도높은 불법체류자 추방 정책 추진을 예고한 바 있다.

한편, 현대차 미국법인은 불법체류자 단속과 관련해 이날 성명을 내고 “프로젝트에 참여하는 모든 이해관계자가 당사와 동일한 수준의 법적 준수 기준을 유지할 수 있도록 당사 프로세스를 검토하고 있다”고 밝혔다.

현대차는 “현대차는 법을 준수하지 않는 이에게는 무관용 원칙을 적용한다”며 “미국 제조업에 투자하고 수천 개의 일자리를 창출해 나가는 과정에서 미국 법률을 철저히 준수할 것”이라고 강조했다.