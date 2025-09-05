[헤럴드경제=이영기 기자] 서울 서대문구에서 하교 중인 초등학생을 유인하려다가 실패한 20대 남성 2명에 대한 구속 영장이 기각됐다.

서울서부지방법원은 5일 오후 9시 57분께 미성년자유인미수 혐의를 받는 20대 남성 2명에 대한 구속 영장을 기각했다.

법원은 “피의자의 혐의사실과 고의 등에 대해 다툼의 여지가 있다”며 “방어권을 일정 정도 보장할 필요성이 있는 점, 피의자의 주거가 일정하고 대부분의 증거가 수집돼 증거인멸이나 도망의 염려가 있다고 보기 어려운 점 등에 비춰 볼 때 현 단계에서 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다”고 기각 사유를 설명했다.

앞서 서대문경찰서는 지난 3일 서울 서대문구의 초등학교 주변에서 차량을 타고 초등학생들을 유인하려고 했던 20대 남성 3명을 긴급체포했다. 이들은 3차례에 걸쳐 범행을 시도했다. 경찰은 3차례 모두 범행에 가담한 남성 2명에 대해서 구속 영장을 신청했다.

검거된 3명은 하교 시간에 맞춰 초등학생을 대상으로 유인하려다 실패한 혐의를 받고 있다. 이들은 지난 28일 오후 3시 31분께 서대문구 홍은동의 한 초등학교 인근에서 한 초등학생에게 차량으로 접근했다. 접근한 일당은 “귀엽다. 집에 데려다줄게”라고 말을 걸며 유인했으나 초등학생이 현장을 이탈했다.

이들은 1분 후인 32분께 다른 초등학생에게 접근했으나 실패했다. 약 4분 후인 36분께 인근 공영주차장으로 자리를 옮긴 일당은 또 다른 초등학생 2명에게 접근했지만 미수에 그쳤다.

당시 상황이 담긴 폐쇄(CC)TV 영상에는 이들이 차량 안에서 보행 중인 초등학생 2명에게 말을 걸자 초등학생 2명이 반대 방향으로 황급히 도망가는 모습이 담겼다. 초등학생이 도망가자 차량이 잠시 후진하기도 했다.

검거된 3명은 중학교 때부터 알고 지낸 친구 사이로 알려졌다. 조사 과정에서 범행 동기에 대해 “장난삼아서 했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 이들은 동종 전과는 없는 것으로 전해졌다.