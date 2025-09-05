[헤럴드경제=조범자 기자] 테일러메이드가 섬세한 숏게임 감각 구현을 위해 원피스 단조 헤드로 완성된 새로운 밀드 그라인드5(MG5) 웨지를 공개했다.

MG5 웨지는 여타 브랜드와 달리 원피스 단조 공법으로 제작된 단조 헤드를 통해 정교함을 한층 강화했다. 특히 투어 선수들의 세밀한 피드백을 적극 반영해 완성도를 높였다.

또한 1025 연철 소재를 적용해 부드러운 타구감과 손끝까지 전달되는 즉각적인 피드백을 제공하도록 설계, 골퍼들의 숏게임 퍼포먼스를 한 단계 더 높일 것으로 기대된다.

MG5는 더욱 선명하고 날카로워진 그루브 라인과 혁신적인 스핀 트레드(Spin Tread) 기술을 적용해 뛰어난 스핀 성능을 제공한다. 특히 스핀 트레드 기술은 젖은 잔디 위에서도 물기를 빠르게 배출해 임팩트 순간 볼이 페이스에서 미끄러지는 현상을 방지한다. 이를 통해 일관되게 높은 스핀을 유지할 수 있다.

밀드 그라인드 솔(Milled Grind Sole) 역시 안정적인 샷에 효과적이다. 수작업으로 정밀하게 제작된 솔은 다양한 샷 상황에서 안정성과 일관성을 보장하며, 투어 수준의 퍼포먼스를 실현한다

남성용 MG5 웨지는 48도부터 60도까지 2도 간격으로 구성된 다양한 로프트 옵션을 제공해 골퍼의 스윙 스타일에 맞는 정밀한 선택이 가능하다. 샤프트는 NS950, DG MID 115, TOUR ISSUE 115 중 선택할 수 있다. 헤드 컬러는 크롬과 차콜 두 가지 버전으로 출시된다.

그립은 샤프트 컬러에 따라 차별화했다. 크롬 샤프트 모델에는 GR TM TV360 BLACK 60R, 차콜 샤프트 모델에는 Z-Grip 360 BLK가 각각 채용됐다.

또한 MG5는 다양한 코스 환경과 스윙 스타일에 대응할 수 있도록 폭넓은 그라인드 옵션을 제공한다. ▷로우 바운스(LB)는 정교한 샷에 적합, ▷스탠다드 C 그라인드(SC)는 창의적인 샷 구사에 효과적, ▷스탠다드 바운스(SB)는 다양한 스윙 스타일 대응, ▷스탠다드 X 그라인드(SX)는 안정적인 샷 구사에 최적화, ▷하이 바운스(HB)는 뛰어난 관용성 제공 등이다.

여성용도 함께 출시된다. 여성용 MG5 웨지는 50도부터 56도까지 2도 간격으로 구성된 4가지 로프트를 갖췄다. 세련된 크롬 컬러 헤드로 출시된다. 샤프트는 여성 골퍼의 스윙 특성에 맞춘 Diamana TM 50이 적용됐고, 그립은 가벼우면서도 안정적인 GR GP TV360 40g Ladies를 채택했다.

MG5 웨지는 이미 PGA 투어 무대에서 활약 중인 선수들이 사용하며 긍정적인 평가를 받고 있으며, 테일러메이드 직영점 및 공식 대리점을 통해 구입할 수 있다.