금융 수요 맞춤 금융솔루션 제공

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 중앙대학교의료원과 ‘유산 기부 활성화를 위한 업무협약’을 맺었다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 유산 기부에 대한 사회적 인식을 제고하고 접근성을 강화해 우리 사회에 지속 가능하고 확장성 있는 기부 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

이번 협약으로 하나은행은 고객의 생애 계획에 맞는 자산 계획과 금융 수요에 맞춘 금융솔루션을 제공한다. 중앙대의료원은 기부금을 통해 의료 연구와 환자 복지 증진을 도모한다.

또한 하나은행은 ▷유산 기부 전문 컨설팅 ▷유언대용신탁 등 맞춤형 신탁 설계 ▷기부금 사후관리로 이어지는 ‘원스톱 서비스’를 제공한다.

김진우 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 “금융과 의료가 함께 기부를 실천하는 손님들에게 보다 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 선순환 구조의 기부 문화를 확산하고 정착시키는 데 앞장서겠다”고 말했다.

이철희 중앙대학교의료원장은 “이번 협약은 환자 중심의 의료 서비스와 사회적 가치 실현을 한 단계 더 확장하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “나눔 문화 확산을 선도하며 대학병원의 사회적 책무를 다하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

하나은행은 지난 2010년 유언대용신탁 브랜드인 ‘하나 리빙트러스트’를 출시했다. 유산 기부 활성화를 위해 국내 140여개 이상의 협약 기부처와 네트워크를 구축했다.

중앙대학교의료원은 기부자의 뜻이 투명하게 집행되도록 제도를 마련하고, 연구·진료 등 사후 예우와 함께 후원자 예우 프로그램을 운영하고 있다.