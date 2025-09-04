입국에서 열병식, 양자회담까지 특급의전 ‘의전서열 2위’ 예우 받아 “협력 이어질지 미지수” 관측도

[헤럴드경제=안세연 기자] 시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장에게 ‘특급 의전’을 제공하며 북중 관계 개선에 나서는 모습을 보였다.

시 주석은 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 김 위원장과 양자 정상회담을 가졌다. 이날 회담한 다른 정상들과 달리 김 위원장이 회담 장소로 향할 땐 인근 도로를 전면 통제했던 것으로 파악됐다.

다른 점은 이것 뿐만이 아니었다. 다른 정상들은 짧은 시간 ‘릴레이’식으로 회의했지마 김 위원장과의 회담은 저녁 시간에 별도로 마련됐다.

전날 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식·리셉션 등 기념행사에서도 김 위원장에 대한 중국의 의전은 두드러졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 이어 ‘의전서열 2위’에 해당하는 예우를 받았다.

열병식 당시 시 주석은 좌우로 김 위원장 및 푸틴 대통령과 나란히 톈안먼 망루에 올랐다. 열병식을 지켜보는 동안 시 주석과 김 위원장이 단독으로 밀착해 대화하는 모습도 포착됐다.

열병식 이후 이어진 오찬 리셉션에서도 북중러 정상이 나란히 입장했다. 연회장 헤드테이블 좌석 배치 역시 시 주석 부부를 중심으로 좌우에 김 위원장과 푸틴 대통령이 앉았다. 김 위원장은 펑리위안 여사 옆에 자리했다.

김 위원장이 탄 특별 전용열차가 베이징에 도착했을 땐 경찰력을 대거 동원해 경호를 강화했다. 시 주석의 최측근이자 중국 공산당 서열 5위인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기 등이 기차역에 직접 영접했다.

중국 랴오닝대 미국·동아시아연구원의 뤼차오 원장은 이를 두고 “격식이 높은 영접”이라고 평가하기도 했다.

열병식 전까지만 해도 북중 관계가 소원해졌다는 평가가 나왔었다. 북러 군사동맹 및 북한의 우크라이나전쟁 파병 등이 중국을 자극했고, 북러가 밀착했다는 분석이었다.

앞서 중국 인민대 스인훙 교수는 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 인터뷰에서 “이번 김 위원장 방문은 중국이 이를 못 본 척하거나, 적어도 일시적으로 용서하기로 했음을 시사한다”고 평가했다.

이러한 우려 속에서 북중러 정상이 중국 열병식에 한 자리에 나란히 서는 모습을 연출하면서 적어도 겉으로 보기엔 ‘북중러 대 한미일’의 대결구도 장면을 만들었다.

시 주석은 열병식 직전 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의 기간 주권 평등과 다자주의 등을 내세운 ‘글로벌 거버넌스 이니셔티브’를 발표했다. 전승절 행사까지 거치며 ‘다자주의 수호자’ 이미지에 공을 들인 모습이었다.

중국이 추진 중인 다자주의가 미국 주도 세계 질서에 대한 도전으로 평가되는 상황에서, 김 위원장의 열병식 참석은 반(反)서방 색채를 더욱 강화할 수 있는 계기가 됐다.

다만 이러한 해빙 무드의 지속 가능성에 의문을 표하는 견해도 있다.

미 국가정보국(DNI) 부국장을 지낸 베스 새너는 CNN방송 인터뷰에서 “이번 일은 미국 및 미국의 아시아 동맹국들을 직접 겨냥한 사진 촬영 기회였지만, 중국과 북한 간에 내재한 긴장은 가려졌다”며 “의미 있는 3자 협력으로 발전할지 의문”이라고 평가했다.

전략국제문제연구소(CSIS) 시드 사일러 선임고문도 “시 주석이 김 위원장을 여전히 경계하는 것으로 보인다”며 “(시 주석이 여전히) 완전한 승인 의사를 표명하지는 않았고, 시 주석 입장에서는 약간 부족하다고 느낄 수 있다”고 말했다.