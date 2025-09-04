[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 오는 12~13일 양일간 경일대 종합체육관에서 ‘2025 경북 게임페스타’를 연다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 단순한 게임 전시·체험을 넘어 가상융합 기반의 종합 문화콘텐츠 축제로 운영된다.

주요 프로그램으로는 프로게이머·유튜버 미니 팬미팅, K팝데몬헌터스 평론가 GV(Guest Visit), 한국컴퓨터게임학회 세미나, 경북 게임 전시 및 체험, GAMFF(경상북도 AI 메타버스 영상제) 수상작 상영회 등이다.

리그오브레전드 프로게이머 ‘트할’과 인기 유튜버 ‘금똥왁왁’, ‘승상싱’이 참여하는 미니 팬미팅과 이벤트 매치도 마련될 예정이다.

GV 프로그램에는 임희윤 대중음악평론가와 이재훈 대중음악 전문기자가 글로벌 OTT에서 큰 화제를 모은 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 주제로 작품 해설과 심층 토크를 진행한다.

경일대 도서관 2층 세미나실에서는 한국컴퓨터게임학회 주관으로 ‘생성형 AI 확산과 게임 제작 파이프라인의 변화와 대응 전략’을 주제로 세미나가 열린다.

행사 기간 열리는 GAMFF 상영회에서는 2025년 수상작을 관람할 수 있다.

양금희 경북도 경제부지사는 “이번 경북 게임 페스타에 GAMFF 상영회를 함께 개최함으로써 경북이 세계적 콘텐츠 흐름과 맞닿아 있음을 알리고 지역 기반의 자립적 게임·디지털콘텐츠 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.