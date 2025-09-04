美 금리 인하 기대에 장초반 상승 압력…中증시 급락이 ‘찬물’ 외인 현물 ‘사자’·선물 순매도…반도체·이차전지주 강세

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피가 4일 부진한 미국 고용지표에 금리 인하 기대가 커지면서 상승해 3200 고지를 탈환하는 데 성공했다. 다만, 중국 증시 약세에 장중 투자심리가 위축되면서 지수 상승폭은 일부 제한됐다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 16.41포인트(0.52%) 오른 3200.83에 거래를 마치며 3거래일 연속 상승세를 나타냈다. 지수가 종가 기준 3200선을 회복한 것은 지난달 25일 이후 8거래일 만이다.

지수는 전장보다 4.42포인트(0.14%) 오른 3188.84로 출발해 장 초반 3200선을 회복한 뒤 장중 오름폭을 줄였으나 장 후반 소폭 상승폭을 키웠다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.2원 오른 1392.5원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인이 2033억원 순매수하며 지수를 끌어 올린 반면, 개인과 기관은 각각 2847억원, 230억원 매도 우위를 보이며 증시 상승폭을 제한했다.

외국인은 코스피 시장에서 3거래일 연속 순매수세를 지속했다.

다만 외국인은 코스피200선물시장에서는 5091억원 ‘팔자’를 나타냈다.

이날 국내 증시는 부진한 미국 고용지표에 9월 금리 인하 기대가 커지면서 장 초반 상방 압력을 받았다.

미국 노동부가 공개한 7월 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 계절 조정 기준으로 구인 건수는 718만1000건으로 시장 전망치를 하회하며 10개월 만에 최저치를 찍었다.

다만 중국 정부가 최근 주식시장 과열 진정을 위해 공매도 제한 완화를 검토한다는 소식에 상하이 종합지수가 1.7% 넘게 내리면서 국내 증시도 덩달아 투자심리가 악화하며 증시 상단은 제한됐다.

5일 저녁 미국 고용보고서 공개를 앞둔 점도 일부 경계감을 불러일으킨 것으로 분석된다.

이경민 대신증권 연구원은 “금융시장이 이번주 고용보고서 발표를 대기 중인 가운데 노동부의 공식 비농업 고용보고서에 앞서 다른 지표들이 하나씩 발표되면서 기대감을 자극하는 중”이라며 “9월 금리 인하 컨센서스(시장 평균 전망치)가 99%에 육박하고 미국채 금리도 하락하면서 증시에 훈풍이 유입됐다”고 설명했다.

다만 “중국 정부가 최근 증시 과열을 진정시키기 위해 공매도 제한을 완화하는 조치를 검토하는 것으로 알려지면서 중국 증시가 개장 이후 하락 출발하자 국내 증시의 상승폭이 장중 축소됐다”고 부연했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(0.43%), SK하이닉스(1.14%) 등 반도체주와 LG에너지솔루션(0.72%), POSCO홀딩스(1.43%), LG화학(2.96%) 등 이차전지주가 올랐다.

아울러 HD현대중공업(0.99%), 한화오션(1.02%) 등 조선주와 삼성바이오로직스(0.49%), 두산에너빌리티(0.64%) 등도 상승했다.

반면 한화에어로스페이스(-1.06%)는 4거래일 만에 하락세로 돌아섰으며, KB금융(-1.54%), 신한지주(-1.68%) 등 금융주도 약세를 보였다.

업종별로 보면 의료정밀(2.40%), 화학(1.79%), 전기가스(1.45%) 등이 올랐으며 금융(-0.93%), 운송장비(-0.05%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 전장보다 8.61포인트(1.08%) 오른 805.42에 장을 마치며 6거래일 만에 800대를 회복했다. 지난 2일 이후 3거래일 연속 상승 마감이다.

지수는 전장보다 2.72포인트(0.34%) 오른 799.53으로 출발해 800선을 회복한 뒤 오름폭을 키웠다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 869억원, 336억원 순매수했으며 개인은 1천59억원 매도 우위를 보였다.

알테오젠(0.86%), 에코프로(0.40%), 레인보우로보틱스(1.45%), 삼천당제약(4.38%), 휴젤(2.77%), 코오롱티슈진(7.14%) 등이 올랐다.

프로티나(24.68%)도 글로벌 투자은행 JP모건의 지분 매입 소식에 급등했다.

에코프로비엠(-0.34%), 펩트론(-0.33%), 리가켐바이오(-1.45%), 에이비엘바이오(-1.44%), 셀트리온제약(-0.38%) 등은 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 7조9550억원, 5조9500억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓 거래대금은 총 4조890억원이다.