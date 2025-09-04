부산교육청, 모의면접 서비스 ‘진학펜AI’ 운영

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산광역시교육청은 4일 인공지능(AI) 기반 모의면접 서비스 ‘진학 PEN AI’를 본격 운영한다고 밝혔다.

‘진학 PEN AI’는 AI 기술을 활용해 ▷학교생활기록부 기반 서류 면접 ▷일반 면접 ▷제시문 기반 모의면접 등 다양한 유형의 면접을 지원하는 서비스다. 이를 통해 학생 개개인의 특성에 맞춘 맞춤형 단계별 진학 준비가 가능하다.

먼저 학교생활기록부를 기반으로 한 서류 면접에서는 AI가 학생 개개인의 생활기록부 내용을 분석해 맞춤형 질문을 도출한다. 면접에 여러 번 참여해도 매번 새로운 질문을 생성해 폭넓은 연습 기회를 제공한다.

제시문 기반 면접에서는 학생의 답변과 모범 답안을 AI가 비교 분석하여 유사도를 평가하고 실제 면접과 유사한 환경에서 실질적인 피드백과 심도 있는 자기주도 학습을 경험할 수 있도록 돕는다.

학생의 행동과 음성을 다각적으로 진단한 모의면접 종합 분석 리포트 서비스도 받을 수 있다. 시선 분포, 제스처, 자세 각도, 어깨 움직임 등 세밀한 ‘행동 분석’부터 목소리의 톤과 말하는 속도와 같은 ‘음성 분석’까지 다양한 항목에서 분석리포트가 제공된다. 학생들이 자신의 면접 태도와 전달력을 객관적으로 점검하고 효과적으로 개선할 수 있도록 지원하기 위한 기능이다.

현재 ‘진학 PEN AI’는 2만5000여 명의 학생을 대상으로 ▷수시 합격자 정보 ▷면접 후기 등 다양한 진로·진학 정보 제공은 물론 진학 시뮬레이터 등 맞춤형 진학 설계 도구를 함께 운영하고 있다.

부산교육청은 내년까지 학교생활기록부 기반 반응형 면접 문항 자동 생성, 합격자 결과 기반 데이터 고도화 등을 통해 시스템의 정확성과 활용도를 높일 계획이다.