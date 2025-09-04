[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대가 법인 창립 80주년과 대학 개교 70주년을 맞아 학생들의 문화와 소통을 위한 새로운 캠퍼스 공간인 ‘두두광장’을 개소했다고 3일 밝혔다.

캠퍼스의 새로운 명소인 두두광장은 대학 캐릭터인 두두를 활용해 이름을 지었으며 경산캠퍼스 사범3관 인근 부지에 약 2000㎡(약 600평) 규모로 조성됐다.

이 광장은 학생 문화생활 공간 창출, 안전한 보행자 전용 공간 확보, 다양한 행사와 공연이 가능한 다목적 문화광장, 지역사회와의 소통 및 연계 강화를 위해 마련됐다.

또 두두의 입체 조형물과 감각적인 느낌의 벤치, 테이블, 의자 등이 배치됐다. 중앙 무대도 마련해 학생들의 다양한 문화 활동이 펼쳐질 수 있도록 했다.

학생들이 통학버스를 기다릴 수 있는 휴게 공간인 통학버스 라운지도 함께 조성했으며 노후 바닥 블록 교체, 조경·조명·전기설비 확충 등 환경을 개선했다.

지난 1일 대구대는 두두광장 무대 앞에서 박순진 총장 등 본부 보직자, 개교 70주년 준비위원회 위원, 학생자치기구 대표 학생 등이 참석한 가운데 개소식을 열었다.

박순진 대구대 총장은 “두두광장은 개교 70주년을 기념하는 이번 프로젝트는 앞으로의 대학 혁신과 학생 친화적 공간 확충의 출발점이라는 점에서 중요한 의미를 갖는다”며 “이곳은 단순한 휴식 공간을 넘어 대구대 학생 문화의 허브이자 지역사회와 연결되는 캠퍼스의 새로운 상징으로 자리매김 할 것으로 기대한다”고 말했다.