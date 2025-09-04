[영덕군의회 제공]
[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군의회(의장 김성호) 전체 의원은 3일 오전 11시 문화체육센터 실내체육관에서 열린 제29회 영덕소방서 의용소방대 소방기술경연대회 개막식에 참석했다.


