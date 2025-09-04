[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군의회는 지난 2일 회의실에서 전 의원 및 직원들을 대상으로 청렴교육을 실시했다.

이번 교육은 공공기관의 법정 의무교육으로, 의회 구성원들의 청렴의식 고취와 투명한 의정활동 실현을 위해 마련됐다.

이날 교육은 국민권익위원회 청렴연수원에 등록 돼 있는 이광수 전문강사를 초청해 진행됐으며 ‘공직사회의 청렴과 반부패 실천’을 주제로 약 2시간 동안 마술을 겸한 사례 중심의 강연과 토론이 이어졌다.

강사는 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공직자 행동강령 및 갑질 근절과 청렴한 조직문화 정착의 중요성을 강조하며 의원과 직원들이 직무수행 과정에서 반드시 지켜야 할 청렴의 가치를 전달했다.

이상승 칠곡군의회 의장은 “청렴은 공직의 기본이자 국민 신뢰의 출발점”이라며 “소속 공직자들이 청렴의 가치를 생활 속에서 실천해 군민의 눈높이에 맞는 윤리적이고 투명한 지방의회로 거듭날 수 있도록 자정 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.