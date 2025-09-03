“계엄논의 원내대표 인지가능성” 국회표결 때 추경호 대표실 머무른 의원들 향해 “주요 참고인”

[헤럴드경제=심아란 기자] 조은석 내란특별검사팀이 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 계엄 논의가 시작된 지난해 초반부터 국민의힘 핵심부에서 인지했을 가능성을 염두에 두고 수사 중이다. 참고인 조사 대상으로 한동훈 전 대표도 언급되고 있다.

특검팀은 3일 ‘계엄 해제 표결 방해 의혹’과 관련해 발부받은 압수수색영장의 대상 기간이 지나치게 길다는 지적에 대해 “계엄 논의가 시작된 작년 3월께부터 추경호 전 국민의힘 원내대표가 계엄을 인지했을 가능성도 배제할 수 없다”고 밝혔다.

당시 국회의 해제 의결에 참여하지 않고 원내대표실에 머무른 국민의힘 의원들도 주요 참고인으로 조사하겠다는 방침을 분명히 했다. 조지연 의원의 경우 전날 압수수색 대상에 포함됐다.

특검팀은 추 전 원내대표의 표결 방해 의혹과 관련해 한동훈 전 대표를 참고인 신분으로 조사할 방침인 것으로 전해졌다. 다만 아직 정식 조사 요청을 보낸 것은 아니며 조만간 일정 조율에 나설 것으로 알려졌다.

한 전 대표는 계엄 선포 직후 추 전 원내대표가 의원총회 장소를 3차례 변경하는 동안 표결 참여를 위해 ‘본회의장으로 모여달라’고 재차 공지한 바 있다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 압수 대상 기간을 추 전 원내대표가 선출된 작년 5월 9일부터 영장 집행일인 전날까지로 적시해 영장을 발부받은 이유에 대해 이같이 설명했다.

박 특검보는 “당시 여당의 원내대표가 계엄에 관여했을 것이라고는 생각할 수 없지만 모든 가능성을 열어두고 명확히 진상 규명할 필요는 있다”고 말했다.

그러면서 “지난해 김용현 전 국방부 장관 인사청문회 당시에도 비상계엄과 관련한 질문이 오고 갔기 때문에 사전에 분위기를 감지할 수 있었을 가능성 등을 고려했다”며 “압수 기간이 과도했다면 영장을 발부한 법원이 수정했을 것으로 보인다”고 말했다.

국민의힘 의원들이 원내대표실에 대한 압수수색영장 집행에 반발 농성 중인 것과 관련해서는 “법관이 발부한 적법한 영장인 만큼 집행이 이뤄질 수 있도록 적극적으로 협조해주시리라 믿는다”며 “국민의 대표자이자 봉사자인 의원들이 현명한 판단을 하리라고 본다”고 말했다.

특검팀은 국민의힘 지도부의 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 전날에 이어 이날도 오전부터 원내대표실과 행정국 등에 대한 압수수색영장 집행 시도했으나 불발됐다.