이봉관 회장, 마스크 없이 휠체어 타고 재출석…총 3시간반 조사 진술 거부 없이 조사 임해

[헤럴드경제=심아란 기자] 김건희 여사에게 이른바 ‘나토 목걸이’를 선물하며 사위 인사 청탁을 했다고 자수한 이봉관 서희건설 회장의 2차 특검 조사가 3시간 반 만에 종료됐다.

이 회장은 3일 오후 2시께 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 민중기 특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석해 오후 5시30분께 퇴실했다.

이 회장은 전날과 마찬가지로 이날도 휠체어를 타고 출석했다. 다만 전날 썼던 마스크는 벗은 채로 특검팀에 모습을 드러냈다. 앞서 전일 약 7시간에 걸쳐 특검 조사를 받았으나 건강 문제로 조서 날일 절차를 마무리 짓지 못했다.

김형근 특검보는 이날 브리핑에서 “어제 이 회장이 조사 도중 혈압 문제로 조서 열람을 하지 못한 채 귀가해 오늘 남은 분량을 마저 조사하고 한번에 서명 날인을 받을 예정”이라고 설명한 바 있다.

특검팀은 김 여사에게 제공한 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구와 관련한 자수서를 중심으로 이틀 연속 조사를 진행한 것으로 알려졌다.

이 회장은 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등을 선물하며 맏사위인 박성근 전 국무총리 비서실장이 공직에서 일할 기회를 달라는 취지의 인사 청탁을 했다고 최근 특검팀에 자수했다. 검사 출신인 박 전 실장은 실제 목걸이 전달 약 3개월 뒤 한덕수 당시 총리의 비서실장으로 임명됐다.

특검팀은 이 회장을 상대로 김 여사에게 귀금속을 준 경위와 구체적인 청탁 내용, 박 전 실장의 공직 발탁과의 관련성 등을 집중적으로 캐물은 것으로 알려졌다.

이 회장은 이날도 진술거부권을 행사하지 않고 조사에 적극적으로 임한 것으로 전해졌다. 박 전 실장도 전날 오후 특검팀에 출석해 8시간 가까이 조사받았다.

다만 2022년 20대 대선 당시 서희건설 본사가 있는 서희타워 14층에 윤석열 당시 국민의힘 대선 후보의 비밀 캠프를 운영했다는 의혹은 이번 조사에 포함되지 않았다고 특검팀은 전했다.