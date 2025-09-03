나경원 “눈엔 돼지만 보인다. 경험담인가” 반박

[헤럴드경제=심아란 기자] 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 국민의힘 나경원 의원에 대해 불편한 심기를 드러냈다.

3일 조 원장은 대구에서 진행한 당원 간담회에서 나 의원이 민주당 소속 추미애 법사위원장의 야당 간사 선임안 상정 거부에 항의하는 과정에서 민주당 의원에게 ‘초선은 가만히 있으라’고 말한 것을 비판했다.

나 의원과 서울대 법대 82학번 동기인 조 원장은 해당 발언에 대해 “매우 부적절하고 권위주의적”이라며 “초선과 다선 사이에 직장 상사의 지휘명령 관계가 있느냐”고 지적했다.

그는 구미 행사에서도 나 의원의 초선 발언을 거론하면서 “서울 법대에 판사에서 국회의원이 된 사람”이라면서 “커리어가 좋은데 이 사람이 무엇을 했느냐. 윤석열 쫓아다니고 탄핵 반대하고 그랬다”고 말했다.

또 “추측건대 (국민의힘) 당대표를 하고 싶었을 것”이라며 “뻔히 알면서 윤석열·김건희에게 머리 숙이고 아양·아부했다. 행복하지 않았을 것”이라고도 지적했다.

이에 나 의원은 이날 페이스북에서 “조국 전 장관이 말했듯 돼지 눈엔 돼지만 보인다”며 “조국의 아부 운운 발언은 스스로의 과거를 비추는 거울일 뿐”이라고 꼬집었다. 이어 “본인은 문재인에 머리 숙이고 아부해 민정수석, 법무부 장관 자리까지 올랐나 이젠 이재명에 머리 숙이고 아부해 감방을 탈출한 것인가”라고 받아쳤다.