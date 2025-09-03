외식조리학과 ‘우마이’팀 금상

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 대학혁신본부 비교과통합지원센터(센터장 좌현숙)는3일 오후 IT스퀘어 1층 강당에서 ‘2025 제 3기 세계교육기행:Worldview 프로그램 결과발표회’를 가졌다.

이날 ‘세계교육기행’에 참여한 8개팀의 학생들이 수행 내용을 중심으로 진행한 PPT 발표에 대해 외부인들로 구성된 심사위원단의 엄정한 평가 결과, 우수로 선정된 외식조리학과 ‘우마이’팀이 금상과 50만원, 간호학과 ‘백의의 여정’팀이 은상과 30만원, 사회복지학과 ‘웰파벳’팀이 동상과 함께 20만원의 시상금을 각각 받았다.

이번 세계교육기행에 참여한 팀은 ▷소방행정학과의 ‘한‧일대학생 의용소방대 교류단’(일본, 삿포로) ▷외식조리학과의 ‘우마이’(일본, 도쿄) ▷사회복지학과의 ‘웰파벳’(영국, 런던) ▷시각융합디자인학과, 패션디자인학과, 미디어영상공연학과의 ‘호대 밖은 유럽’(독일, 베를린) ▷만화애니메이션학과의 ‘Out of frame’(영국, 런던) ▷간호학과의 ‘백의의 여정’(영국, 런던) ▷축구학과의 FIRST CLASS(영국, 런던) ▷치위생학과의 ‘파파라챠!’(캐나다)팀 등 8개팀 44명이다.

호남대학교는 전공과 연계된 수행 계획을 바탕으로 학습능력을 키우고, 리더로서의 자질 및 글로벌 마인드 함양을 위한 ‘세계교육기행’을 실시했다. 특히 종전에 일본과 싱가포르 등 아시아권역을 활동 대상으로 국한했던 것에 비해, 영국과 캐나다, 독일 등 유럽으로 지역을 넓혀 학생들의 수요를 충족시키는데 중점을 뒀다.

금상을 차지한 외식조리학과 ‘우마이’팀의 팀장 고은비 학생은 “여러 번의 신청 끝에 참여할 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이였고, 전공 역량 뿐만 아니라 팀워크, 현장 적응력, 계획 실행력 등 다양한 능력을 종합적으로 키울 수 있었던 값진 경험이였다. 앞으로 더 깊이 있는 전공학습과 실무적 경험을 위해 더 노력하고 싶다”라고 소감을 밝혔다.

좌현숙 대학혁신본부 비교과통합지원센터장은 “우리 재학생들이 주도적으로 팀을 꾸리고 주제를 정해서 전공 분야별로 선진문화를 체험하고, 다양한 국제적 경험과 글로벌 마인드를 함양해서 시야를 세계로 넓히는 계기가 됐길 바란다”며 “2학기에도 세계교육기행을 운영할 계획인만큼 많은 학생 및 교직원들이 꼼꼼한 준비를 해서 적극 참여해 달라”고 당부했다.