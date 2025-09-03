US오픈 4강 승리 후 세레머니

[헤럴드경제=심아란 기자] 세계적인 테니스 스타 노바크 조코비치(세르비아)도 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 열풍에 동참했다.

조코비치는 2일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스 대회 남자 단식 준준결승에서 테일러 프리츠(미국)를 3-1(6-3 7-5 3-6 6-4)로 제압한 뒤 댄스 세리머니로 4강 진출을 자축했다.

이날 조코비치가 선보인 댄스는 바로 케데헌에 나오는 ‘소다팝’이라는 노래의 안무다.

세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스의 애니메이션 ‘케데헌’은 인기 케이팝 걸그룹인 헌트릭스가 주인공으로 나오며 헌트릭스가 악귀의 위협으로부터 세상을 지킨다는 내용을 담고 있다.

이날이 딸 타라의 8번째 생일이라고 밝힌 조코비치는 “집에서 여러 춤 연습을 했는데 이게 그중 하나”라며 “아침에 눈을 떴을 때 타라가 (이 춤을 보고) 웃으면 좋겠다”고 말했다.

그는 이어 “딸이 이 춤을 가르쳐줬다”며 “케이팝 데몬 헌터스에 나오는 소다팝이 노래 제목”이라고 경기장을 찾은 팬들에게 소개했다.

조코비치는 또 “세계적인 인기를 끌고 있다고 딸에게 들었지만 사실 나는 잘 모르고 있었다”고도 털어놨다.

평소에도 재치 있는 인터뷰나 다른 선수들의 루틴을 흉내 내는 등 쇼맨십이 강한 편인 조코비치지만 이날은 딸의 생일을 맞아 특별히 ‘케데헌’에 나오는 춤을 선보이며 이 작품의 세계적인 인기를 실감하게 했다.