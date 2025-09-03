6일까지, 판소리 시어터 ‘심청’ 뺑덕 역 국립창극단 간판 스타의 변신 대성공 익숙한 모습 벗자…“마침내 해방감 느껴”

[헤럴드경제=고승희 기자] 아디지오(Adagio·매우 느리게)의 속도로, 무겁지도 가볍지도 않게, 왈츠를 추듯 걸음을 옮긴다. 탱고처럼 방향을 바꿀 듯 말듯 불안정한 발의 위치. 휙 하니 밧줄을 던져 심봉사의 목을 낚아채더니, 떼려 해도 떼어지지 않는 짐짝처럼 떨어질 줄을 모른다. 실루엣으로 담아낸 뺑덕과 심봉사. 둘의 관계는 이 한 장면이 정의한다.

12㎝의 하이힐을 신고, 샤넬 스타일의 투피스를 입고 담배를 손에 쥔 뺑 여사. 침대에 엎드려 돈 세는 게 낙인 욕망의 화신이면서, 누구보다 판세를 빨리 읽는 관찰자이고, 한 번 걸리면 골수까지 뽑아먹고 미련 없이 떠나는 여자다. 무대에선 “1cm의 굽도 허용하지 않는다”는 이소연이 뺑 여사로 분하면서 킬힐을 신었다.

“뺑덕에겐 결코 잃을 수 없는 것, 12㎝의 힐은 그 여자와 이 극의 심지예요. 사실 힐을 신는 게 가장 힘들었는데, 절대로 흔들리면 안 된다는 생각에 코어를 꽉 붙잡았어요. (웃음)”

국립창극단의 간판이다. 2013년 입단해 춘향부터 정년이까지, 소위 ‘여주인공’ 자리를 독차지했던 그가 생애 첫 ‘뺑덕’을 만났다. 지난달 전주세계소리축제에서 초연한 뒤 서울에서 막을 올리는 국립창극단 판소리 시어터 ‘심청’(9월 6일까지, 해오름극장)에서다.

안방으로 돌아와 다시 올리는 무대에 이소연은 “뺑덕은 나의 새로운 시작”이라고 했다.

“그걸 바라보는 뺑덕” 지문에 숱한 고민…기댈 곳 잃은 ‘소리 없는 연기’

‘밥 잘 먹고 술 잘 먹고 (중략) 삐죽허면 뺏쭉허고’ 흥겹게 노래하며 심봉사와 희희낙락. 질펀한 동네 아낙이었던 뺑덕이 요염해졌다.

“대본을 처음 받았을 땐 뺑덕이 별로 없더라고요. 뒤로 가니 늘 나오던 분량이 있긴 한데, 연습을 하다 보니 지문이 너무 많은 거예요. 해학적으로만 그려졌던 뺑덕의 지문이 완전히 다르게 적혀있더라고요.”

1막 내내 단 한 마디도 하지 않는 뺑덕. 그런데도 뺑덕은 무대에서 사라지지 않는다. 대신 몸짓과 표정으로 모든 것을 보여준다. 가장 많이 등장하는 지문이 있다. “그것을 바라보는 뺑덕”. 베테랑 이소연에게 이 지문은 시련과 같았다.

“대체 이 여자는 뭘 바라보는 거지, 무슨 마음으로 본다는 거지? 뺑덕은 대체 무슨 역할이기에 날 시켰지? 완전히 근본적인 의문이 들더라고요.”

애초 이소연은 오디션 당시 앙상블로 지원했다. 심청 역도, 뺑덕도 아니었다. “착한 소녀, 수동적이고 희생적인 심청이 와닿지 않고 불편한 데다 어느 정도 연차가 있다 보니 어울리지 않는 역할이라고 생각”해 ‘심청’ 역은 마음에서도 지웠다. 그간 그 많은 역할을 했지만, 그는 정작 ‘소녀 심청’ 역할을 한 적이 없다(손진책 연출의 ‘심청’에선 황후 심청을 맡았다). 대본도 받지 않았던 상태에서 지원한 오디션에서 요나 김 연출가는 그를 ‘뺑덕’으로 낙점했다.

이 무대는 기존의 ‘심청가’를 해체해 재창조한 세계다. 기존 강산제와 동초제 판소리의 대목을 토씨 하나 바꾸지 않고 쓰되, 문장과 문단의 재배치로 완전히 새로운 ‘심청’을 만들었다.

이소연은 “기존엔 심청, 심봉사, 뺑덕은 이래야 한다는 고정관념이 있었고 그것이 정답인 것 같아 모방하듯 따라 하기 바빴다”며 “그런데 같은 사설 안에서도 다르게 해석되니 심청가도 창극도 다르게 보였다”고 했다. 스스로 ‘심청가’를 제대로 배우지 않아 “잘 모른다”는 그는 새로운 해석에도 “이념적 충돌 없이 빠져들었다”고 했다.

요나 김 연출가의 ‘심청’에서 뺑덕은 ‘욕망의 얼굴’이자 ‘현대인의 자화상’이었다. 이소연은 “우린 저마다 욕망을 가지고 있지만, 사회적으론 그것이 욕망처럼 보이지 않도록 감추며 산다. 반면 뺑덕은 욕망에 솔직한 사람”이라고 했다.

소리꾼이 소리 없이 연기만 하는 것처럼 어색한 일은 없다. 이소연은 맑고 청아한 소리 안에 결연한 의지를 담아낸다. 그는 “소리 없이 연기를 한다는 것은 어디에도 기댈 곳이 없다”는 뜻이라고 했다.

“소리 자체가 무언가를 표현하고 있고, 그것에 조금만 덧입히면 연기도 음악도 더 돋보일 수도 있어요. 그런데 이번엔 소리가 아닌 몸으로 보여줘야 했죠. 극대화된 감정을 몸의 방향과 시선으로 보여주되, 표정은 내면으로 들어가야 했어요. 마치 무성영화를 찍는 느낌이었어요.”

요나 김 연출가는 그에게 툭툭 던지듯 상황을 그리면, 이소연은 뺑덕을 찾아갔다. “감정을 드러내지 않는 연기”를 요구한 연출가는 프랑스 배우 이자벨 위페르를 레퍼런스로 던졌다. 이소연은 그가 출연한 영화 ‘마담 사이코’를 찾아보며 캐릭터를 만들었다. ‘타짜’의 김혜수를 비롯해 배우 장영남, 염정아 등 감정 연기가 풍부한 배우들도 참고했다. 뺑덕의 연기의 분명한 임무도 있었다. “뺑덕을 보는 관객을 불편하게 만드는 것.” 뺑덕은 욕망을 위해 누군가를 사지로 몰고, 자신과 세상의 민낯을 마주한 뒤에도 현실을 벗어나지 못하고 살아간다.

“지금까지 ‘심청’이 이어질 수 있었던 것은 이 세상에 있을 법하지 않은 이야기이기 때문 아닐까요? 그동안엔 어떤 고귀한 것을 담은 물풍선이 터지지 않도록 조심스럽게 전해졌다면 이번엔 그걸 아예 터뜨려 보여준 거예요. 미화하지 않은 진짜 솔직한 이야기죠.”

매너리즘 빠질 때 찾아온 역할…마침내 만난 해방감

창극 좀 본다는 사람은 안다. 무대 위 그는 단정한 춘향이었고, 당찬 정년이었으며, 앙큼한 옹녀였다. 청초와 처연을 오갈 때도 흠집 나지 않는 단단함을 품은 사람. 그 어떤 연출가도 이소연에게 뺑덕을 주지 않았고, 그 누구도 이소연이 뺑덕을 하리라 예상치 못했다. 입단 13년 차. 그에게 뺑덕은 전환점이자 변곡점이다.

“그동안과는 다른 것, 해 오지 않았던 것, 사람들이 새롭다고 느낄 만한 역을 하고 싶었어요. 늘 내가 하는 것, 잘하는 것만 하면서 갇혀있다는 느낌이 들어 고민하고 있을 때였어요.”

이를테면 ‘뺑덕’ 같은 역할을 해보고 싶다는 마음도 있었다. “푹 퍼진 아줌마나 해학으로 가득 찬 뺑덕 같은 조연”을 향한 갈망이었다. 그런 생각이 커지던 무렵, 얼마 지나지 않아 ‘심청’의 제작이 시작됐다. 독일을 기반으로 활동 중인 세계적인 오페라 연출가 요나 김이 첫 판소리극 무대였다.

이소연은 “한계에 부딪히고 매너리즘에 빠질 때 특별한 캐릭터를 만났다”며 “해보지 않은 역할이라 불편한데, 그동안 해온 역할에서 벗어난다는 해방감이 들었다”고 했다.

완전히 다른 관점으로 바라본 ‘심청’이라는 작품이 안겨주는 해방감, 배우로서 새로운 나를 꺼낼 수 있다는 자유로움이 그에게 밀려왔다. 국립창극단 작품 중 이만큼의 해방감을 안긴 것은 고선웅 연출가의 ‘변강쇠 점 찍고 옹녀’ 이후 두 번째다.

“(요나 김) 연출님이 장면 장면의 감정을 설명해 주면 제가 그것을 보여드리는 연습 과정을 거쳤어요. 때론 연출님이 더 발전시켜 주실 때가 있고, 때론 내버려둘 때가 있어요. 그럴 땐 제 안에서 계속 해 보는 거예요. 틀에서 크게 벗어나지 않으면서 스스로 찾아나가며 나의 바운더리를 만들어갔어요.”

열한 살에 소리에 입문해 내내 소릿길을 걸었다. 뿌리는 판소리에 뒀지만, 서울에 올라와 본격적으로 창극을 하기 이전엔 연극을 했다. 광주 기반 극단 푸른연극마을에서다. 이후 2010년 국립창극단의 객원 단원으로 ‘춘향’에 발탁됐을 때, 그에겐 “TV 연기를 하는 것 같다”는 지적이 따라왔다. “대극장 창극 무대의 특성엔 적합하지 않다”는 것이었다. 연극과 창극 사이의 괴리를 메워가며 지금의 그는 명실상부 창극계의 스타이자, 연출자들이 믿고 맡기는 배우가 됐다.

이소연은 “만약 입단 초창기 이 역할을 맡았다면 하나도 표현하지 못했을 것 같다”며 “연습과 리허설은 연출가가 그리고자 하는 그림을 끊임없이 짐작하는 과정이고, 배우는 연출가의 생각에 좀 더 가까이 다가가 그것을 구현해 주는 역할”이라고 했다.

이번에도 대성공. 한 번도 손에 쥔 적 없던 담배를 꺼내 몇 번이나 불을 붙이고, 아찔한 힐을 신고 의자 위에 올라가 쪼그려 앉는다. 이소연에게서 보지 못한 얼굴이 나왔다. 응큼하고 뻔뻔했다. 그가 표현하는 감정은 거세된 관찰자의 시선로 자리한 객석을 두렵게 했다. 그는 관객 모두를 심청을 죽음으로 내몬 공범으로 만든다. 그런데 요염했고 그러다 가여워진다. 요나 김 연출가는 이소연을 “나의 페르소나”라고 했다.

성실하게 걸어온 길 위에서 만난 뺑덕은 그에게 “담배 연기 같은 사람”이다. “뿜어내면 시원한데 그러다 또 답답해지고, 눈앞이 뿌예지다가도 명쾌한 사람”이다. 캐릭터를 표현하는 배우의 마음이다. 아직 그는 자신만의 목적지에 다다르지 않았다. 이소연은 “하얀 도화지 위에 늘 새로움을 그려가고 싶다”고 했다.

“계속 변화하고 싶어요. 무대 위에선 이소연이 보이지 않는 배우이고 싶고, 소리꾼으로는 온전히 이소연이고 싶어요. 이소연으로서 하는 이야기를 들려주되, 이소연을 지운 채 무대에 서고 싶어요.”